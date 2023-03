Come finisce Elden Ring? La spiegazione di tutti i finali del gioco

Dopo l'annuncio ufficiale del primo DLC di Elden Ring chiamato Shadow of the Erdtree, i fan del titolo di From Software hanno già cominciato a fare speculazioni sulla natura del nuovo prodotto, che sembrerebbe poter essere un prequel delle avventure che abbiamo tutti vissuto nell'Interregno.

In vista dell'arrivo sul mercato di questo nuovo contenuto aggiuntivo, che verosimilmente espanderà la lore del gioco e approfondirà la storia di alcuni dei personaggi più importanti, ecco a voi un ripasso di come finisce la storia di Elden Ring. Naturalmente, vi avvertiamo che proseguendo con la lettura potreste incappare in pesantissimi spoiler sulla trama di Elden Ring.

La prima cosa da dire è che al termine della propria run di gioco è possibile ottenere uno tra ben sei finali differenti: ognuno di questi rappresenta la sublimazione di una serie di scelte e azioni ben precise che dovrete prendere ed eseguire durante l'avventura. Se volete conoscere nei dettagli i diversi procedimenti che portano ad ognuno di questi finali, ecco a voi la nostra guida ai finali di Elden Ring.

Finale standard - Era della Frattura

Questo è il finale classico del gioco, ottenibile sconfiggendo il boss finale e scegliendo di ricostruire l'Anello Ancestrale, senza utilizzare nessuna Runa od oggetto particolare.

In questo finale, il Senza Luce riesce quindi a sconfiggere definitivamente la Volontà Superiore e la sua più grande arma, la Bestia Ancestrale: inoltre, il protagonista silenzioso del gioco riesce anche a ricostruire l'Anello Ancestrale, diventando Lord, salvando la vita della Regina Marika e ristabilendo la pace e l'ordine all'interno dell'Interregno. Tuttavia, in questa versione del finale standard le Divinità ultraterrene continueranno ad essere in grado di influenzare il mondo, come già fatto in passato.

Finale di Fia - Era del Crepuscolo

Questa è una versione del finale classico del gioco dedicata al personaggio di Fia, di cui esiste una missione secondaria. Per ottenerlo, una volta sconfitto il boss finale, dovrete scegliere di ricostruire l'Anello Ancestrale utilizzando la Runa del Principe della Morte.

In questa versione del finale standard, il Senza Luce sceglierà di spezzare per sempre la maledizione del ciclo di rinascita dopo ogni morte: di conseguenza, verrà ristabilito il ciclo naturale, che prevede la nascita, la crescita e infine la morte di tutti gli essere viventi.

Finale del Mangiasterco - Benedizione della Disperazione

Questa è una versione del finale classico del gioco dedicata al personaggio del Mangiasterco, di cui esiste una missione secondaria. Per ottenerlo, una volta sconfitto il boss finale, dovrete scegliere di ricostruire l'Anello Ancestrale utilizzando la Runa della Maledizione.

Si tratta della versione peggiore tra tutti i quattro finali classici: in questo caso l'Interregno verrà condannato ad essere funestato da una terribile pestilenza, che darà il via ad una nuova era di sofferenza e dolore.

Finale di Maschera d'Oro - Era dell'Ordine Perfetto

Questa è una versione del finale classico del gioco dedicata al personaggio di Maschera d'Oro, di cui esiste una missione secondaria. Per ottenerlo, una volta sconfitto il boss finale, dovrete scegliere di ricostruire l'Anello Ancestrale utilizzando la Runa dell'Ordine Perfetto.

Scegliendo di concludere il gioco in questo modo, otterrete un finale molto simile a quello standard, ma in questo caso le Divinità non saranno più in grado di modificare il destino dell'Interregno e di tutte le creature che vi abitano.

Finale di Ranni - Era delle Stelle

Questo finale, differente da tutti quelli precedentemente citati, è dedicato alla strega Ranni, uno dei personaggi di cui esiste una missione secondaria. Per ottenerlo, dovrete portare a termine proprio la quest di Ranni di Elden Ring: dopo aver sconfitto il boss finale, ricaricate il salvataggio e attivate il segno di evocazione di Ranni che troverete sul terreno davanti a voi.

Scegliendo questo finale, Ranni completerà il proprio obiettivo di distruggere l'Ordine Aureo per sostituirlo con l'Entità Divina chiamata Luna Nera. Così facendo, il Senza Luce, divenuto Lord Ancestrale, assumerà il ruolo di consorte della strega, ed entrambi regneranno e vigileranno su un mondo nuovo, al quale verrà donato finalmente il libero arbitrio. Si tratta dunque di un finale prettamente positivo.

Finale di Hyetta - Signore della Fiamma della Frenesia

Come il precedente, anche questo finale è unico, ed è inoltre il solo considerato realmente cattivo rispetto a tutti gli altri. Per sbloccarlo dovrete completare la lunga quest di Hyetta per diventare un campione delle Tre Dita e ottenere la Fiamma della Frenesia.

In questo caso, dopo aver sconfitto il boss finale del gioco, il Senza Luce deciderà di cedere alle lusinghe del Dio della Fiamma della Frenesia, il quale prenderà il controllo dell'Interregno e darà fuoco all'Albero Madre, dando inizio ad una nuova era di caos nel mondo. In questo finale esiste anche un'opzione finale per scegliere se sacrificare Melina nel processo, oppure salvarla. Nel secondo caso, il gioco vi premierà mostrandovi un breve filmato segreto, nel quale Melina apre finalmente l'occhio perennemente chiuso, rivelando di essere, probabilmente, la Regina dall'Occhio Tetro, ovvero colei che per prima possedeva la Runa della Morte, prima che le venisse sottratta da Maliketh su ordine di Marika.

