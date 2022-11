Come finisce God of War Ragnarok? Il finale del gioco

C'è stata grandissima attesa da parte dei fan per God of War Ragnarok: la nuova avventura con protagonisti Kratos e suo figlio Atreus segna infatti la conclusione della Saga Norrena della serie avviata con il precedente God of War del 2018, con i nostri eroi alle prese con l'avvento dell'apocalittico Ragnarok.

Come finisce dunque l'ultimo God of War? Dopo una lunga serie di avventure, peripezie ed una continua lotta contro un destino che sembra già segnato, per Kratos, Atreus ed i loro compagni arriva il momento del confronto finale con il regno di Asgard. Dopo aver dato vita all'essere primordiale Ragnarok grazie all'intervento di Surtr, il gruppo si riunisce al tempio di Tyr, pronto a dare il via all'evento apocalittico che segnerà la fine di Asgard e degli dei Aesir. Kratos suona dunque il Gjallarhorn, dando inizio alla battaglia finale e riunendo in questo modo i popoli degli altri Regni nella guerra finale contro Odino.

Arrivati alle porte di Asgard, la battaglia non sembra volgere a loro favore: l'esercito al servizio del Padre di tutti respinge l'offensiva degli altri Regni, mettendo in seria difficoltà l'avanzata degli eserciti Elfi e Vanir con le loro potenti macchine da guerra difensive. Con l'aiuto di Angrdboda, Freya e Freyr (ecco a tal proposito chi è Freyr di God of War Ragnarok). Kratos ed Atreus si fanno strada combattendo le forze di Odino, per poi riunirsi con Sindri che riesce a distruggere gli armamentari di Asgard. Grazie anche al cambio di schieramento di Thrud e Sif, rispettivamente figlia e moglie di Thor, Kratos e suo figlio riescono finalmente a penetrare all'interno di Asgard, superandone le mura.

I due guerrieri riescono ad avanzare tra le macerie del regno in cerca di Odino, ma il loro cammino viene fermato da un temibile avversario: dopo aver rimandato indietro nel tempo il serpente Jormungandr con il suo Mjolnir, è tempo di un nuovo confronto tra Kratos e Thor, con quest'ultimo preoccupato dalla possibilità che il fu Fantasma di Sparta possa far male a sua figlia Thrud. Dopo un feroce combattimento, Kratos ha la meglio sul dio Aesir, ma dopo un accesso confronto verbale, dove fa notare come Atreus consideri Thrud un'amica, il guerriero greco fa ragionare Thor, dicendogli che il tempo della distruzione è finito e devono dunque essere divinità migliori per il bene dei loro stessi figli.

Le parole di Kratos hanno effetto su Thor, che sembra voler rinunciare alla sua sete di sangue e battaglia. Ciò scatena la furia di Odino, che ordina al figlio di uccidere Kratos una volta per tutte. Ma al momento del rifiuto di Thor, in preda alla rabbia Odino lo uccide proprio sotto gli occhi della stessa Thrud. Ha dunque inizio lo scontro finale tra Kratos, Atreus e Freya contro il Padre di tutti, che nonostante la sua immensa potenza nulla può contro i suoi avversari. Atreus distrugge la maschera che Odino cercava disperatamente di ricostruire, necessaria per poter guardare oltre il mondo terreno ed ottenere così infinita conoscenza; Odino dunque muore tra le braccia del giovane guerriero, che racchiude la sua anima all'interno di una pietra spirituale Jotunn. La pietra viene però distrutta da Sindri, che ottiene così vendetta per la morte del fratello Brok, ucciso dallo stesso Odino.

Surtr, ora divenuto l'essere primordiale Ragnarok, distrugge definitivamente Asgard. Kratos ed i suoi compagni riescono a fuggire tramite uno squarcio temporale creato da Angrboda ed il lupo Fenrir, non prima che Freyr compia un ultimo, estremo sacrificio per permettere a sua sorella Freya e gli altri di fuggire sani e salvi. Il Ragnarok si conclude con la distruzione definiva di Asgard e la sopravvivenza degli altri regni, esattamente come previsto dalla profezia alternativa di Groa.

Ritornati a Midgard, Atreus si congeda dai suoi amici sopravvissuto e da suo padre dopo un confronto dal grande coinvolgimento emotivo: il ragazzo vuole scoprire dove siano fuggiti i Giganti sopravvissuti allo sterminio di Thor, e parte dunque per un lungo viaggio alla loro ricerca. Dopo aver salutato il figlio, per Kratos c'è un'ultima, emozionante scoperta: un murale lo dipinge come un dio di pace, amato e rispettato da tutti grazie alle sue gesta e la sua saggezza. Commosso dalla visione, dopo un'intera esistenza passata come un essere odiato e temuto da tutti sin dai tempi del pantheon greco, Kratos trova rinnovata fiducia verso il futuro, riunendosi con Freya e Mimir per ricostruire i Nove Regni e dare inizio ad un nuovo cammino.

Si conclude così la storia principale di God of War Ragnarok, ma l'avventura non è ancora finita: oltre ad altre numerose attività secondarie da compiere, ecco anche come sbloccare il finale segreto di God of War Ragnarok.