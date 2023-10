Come finisce GTA 4? Il finale della storia di Niko Bellic

Pur non avendo goduto di riedizioni a differenza degli altri giochi più famosi della serie, Grand Theft Auto IV è rimasto impresso nel cuore dei fan che hanno amato la storia di Niko Bellic in quel di Liberty City.

Non è dunque un caso che in molti sperano in una Remaster di GTA 4, tuttavia ancora mai confermata ufficialmente da Rockstar Games. Per adesso dunque rimangono i ricordi del classico originale. Ed a tal proposito, vi ricordate come finisce GTA IV? In realtà il gioco non ha un solo epilogo: ce ne sono due, il Finale Affare ed il Finale Vendetta, legati alla scelta di lavorare o meno con Dimitri Rascalov della mafia russa.

Finale Affare

Decidendo di collaborare con Dimitri, Niko accetta di vivere per sempre come un criminale e continuare a fare affari con il gruppo mafioso dei Pegorino. Tuttavia, durante uno scambio di eroina, Dimitri tradisce nuovamente il protagonista tenendosi per sé la droga. Niko recupera comunque i soldi dello scambio e ottenere una grossa ricompensa per il suo operato. Può così pensare al matrimonio di suo cugino Roman Bellic con Mallorie, tuttavia al termine della cerimonia un sicario di Dimitri irrompe in scena attaccando Niko: un proiettile vagante uccide Roman scatenando così la furia del protagonista. Niko dà così la caccia a Dimitri riuscendo infine a regolare per sempre i conti con il suo nemico, eliminato una volta per tutte. Nell'epilogo, Mallorie rivelerà a Niko di essere incinta, con l'uomo che giura dunque di proteggere lei ed il figlio del suo defunto cugino.

Finale Vendetta

Niko non solo rifiuta la proposta di Dimitri, ma taglia i ponti anche con la famiglia dei Pegorino, deciso a lasciarsi alle spalle la sua vita criminale e condurre finalmente un'esistenza normale assieme alla fidanzata Kate McReary. Uccide dunque Dimitri ed i suoi scagnozzi, convinto così di aver reciso tutti i ponti con il suo passato. Purtroppo non è così: al termine del matrimonio tra Roman e Mallorie, lo stesso Don Jimmy Pegorino a bordo di un auto spara all'impazzata sulla folla, uccidendo così Kate. Disperato, Niko si mette sulle tracce di Pegorino e, dopo un lungo inseguimento, riesce infine ad ucciderlo ottenendo così la sua vendetta. Nell'epilogo, Roman telefona al cugino rivelandogli che Mallorie aspetta un bambino, promettendo infine a Niko che, se sarà una femmina, la chiameranno Kate. Questo è considerato il finale canonico di GTA IV.

Nel 2023 GTA 4 ha compiuto 15 anni: chissà se vedremo mai per davvero nuove versioni dell'apprezzato kolossal del 2008.