Come finisce Lies of P? Spiegazione di tutti i finali e come ottenerli

La storia di Pinocchio in Lies of P può finire in più di un modo e la nostra condotta sarà la penna con cui scriveremo il nostro destino. Ci sono, in particolare, alcune scelte che hanno pesante un impatto sul finale. Scopriamo quanti finali ci sono, come ottenerli e cosa significano.

Condizioni che alterano il finale

Nel corso della sua avventura, Pinocchio incontra spesso una misteriosa donna dai capelli turchini di nome Sophia, la quale offre il proprio aiuto in alcune occasioni. In seguito, Sophia confessa di essere infetta come gli altri e al giocatore è rimessa la facoltà di decidere se lasciarla in vita o regalarle la pace eterna. La scelta che opereremo avrà un impatto sul finale del gioco.

L'epilogo più frequente di Lies of P vede Pinocchio affrontare Simon Manus, il capo degli Alchimisti. Quando raggiunge l'Isola degli Alchimisti, Simon gli chiede cosa sia successo a Sophia e abbiamo la possibilità di decidere se essere sinceri o mentire sulla sorte di Sophia, un’altra scelta che influenzerà il finale. In ogni caso, le riflessioni di Simon sulla propria visione dell'evoluzione umana cedono presto il posto all’azione in battaglia, in uno scontro che non ammette trattative. Dopo aver sconfitto il boss, Pinocchio può prendere l'ascensore al centro dell'arena per assistere al finale.

Per vedere tutti e tre i finali, saranno necessarie almeno due partite. Un finale di default, infatti, è sempre disponibile, ma gli altri due dipendono dalle altre scelte fatte durante il gioco. Se non dovessimo essere soddisfatti del nostro finale, potremo iniziare un Nuovo Gioco + e provare a ottenere gli esiti diversi che ci occorrono per innescare gli altri epiloghi.

Finale incompleto: Ragazzo vero

Il finale di base di Lies of P è intitolato “Ragazzo vero: e vissero per sempre felici e contenti” e non dipende dalle scelte fatte durante il gioco, neanche da quelle collegate a Sophia, ma solo da una decisione finale. Nello specifico, quando Pinocchio incontra Geppetto sotto l’Isola degli Alchimisti, il suo creatore gli offre la possibilità di diventare umano, a condizione che Pinocchio gli doni il suo cuore. Se accetteremo, Geppetto ci abbraccerà e ci elogerà, paragonandoci a suo figlio Carlo, e poi ci strapperà il cuore. In seguito, Pinocchio e Geppetto usciranno dall’Hotel Krat come una famiglia felice in un finale dal sapore dolce e tuttavia permeato da un profondo senso di incompiutezza.

Libero dai fili del burattino

Per sbloccare il finale “Liberi dal filo del burattino”, considerato il finale neutro, e andare incontro al vero boss finale, dovremo essere sempre sinceri durante il gioco, anche quando incontreranno Simon Manus, e non uccidere Sophia quando ne avranno l’opportunità.

Dopo il combattimento con il boss finale, Pinocchio incontra Geppetto e deve rifiutare l’offerta di diventare umano in cambio del suo cuore. Questo scatenerà la furia di Geppetto, che deciderà così di ricorrere alle maniere forti per appropriarsi del cuore di Pinocchio. Dal suo malanimo si genererà il vero boss finale di Lies of P: il Burattino senza nome, una marionetta senza volto armata di una gigantesca spada. Quando lo avremo sconfitto in battaglia, lo vedremo in realtà prendere il sopravvento su Pinocchio e colpirlo mortalmente.

A questo punto, Geppetto, mosso a compassione, si frappone tra la spada e Pinocchio, dimostrando quanto vivo sia ancora il suo affetto per la sua prodigiosa creatura, nonostante tutto. L'ingegnere muore poi tra le braccia di Pinocchio, rimproverandolo un'ultima volta. Con una nota dolceamara, il finale termina con Pinocchio che distrugge il cuore del Burattino senza nome senza ulteriori cerimonie.

Rise of P

Il finale “Rise of P” è quello che in gergo videoludico si delfinerebbe il "perfect ending" e pertanto è il più complesso da raggiungere in Lies of P, nonnché naturalmente il più appagante. Per assistere a questo epilogo, dovremo dire sempre e solo bugie nel corso dell'avventura. ù

Potrebbe sembrare fuorviante, ma secondo la storia del gioco è proprio la menzogna che rende Pinocchio più umano. Inoltre, per quanto crudele possa sembrarci, per questo finale bisognerà anche eliminare Sophia.

In più, sarà necessario aver recuperato il quadro “Ritratto di un ragazzo” durante il Capitolo 5, ossia la sezione di gioco dedicata alla Confraternita dei Conigli Neri. Successivamente, dovremo averlo restituito a Geppetto all’Hotel Krat.

Soddisfatte tutte le condizioni indicate sopra, completiamo l’Isola degli Alchimisti come al solito, mentendo a Simon prima di annientarlo in combattimento, e poi facciamo ritorno in hotel per ascoltare tutti i brani disponibili. In hotel, Pinocchio noterà che il ritratto ha un naso lungo e potrà interagire con esso per ottenere l’arma Bugia d’Oro, niente meno che il naso di Pinocchio trasformato in una spada, peraltro una delle armi più potenti del gioco (a questo proposito, consultate la nostra lista delle armi migliori di Lies of P).

A questo punto, rivogliamoci a Geppetto sotto l’Isola e rifiutiamoci di donargli il nostro cuore per assistere al finale perfetto. Dovremo affrontare il Burattino senza nome anche in questo scenario, ma la linea di dialogo di Geppetto cambierà. L'ingegnere, infatti, si scuserà con Pinocchio.

La sequenza narrativa aggiuntiva di questo finale mostra anche Pinocchio che fa rinascere Sophia, usando il suo Ergo per trasferire la sua mente in un burattino. Tuttavia, questo nobile gesto sembra avere un prezzo molto alto, reclamando la vita stessa del protagonista.

L’ultima scena del gioco ci mostra Pinocchio abbandonato tra le braccia del burattino Sophia, poi una farfalla blu, che simboleggia il legame di Sophia con la Fata Turchina del libro originale, vola via in favore dei titoli di coda.

Scena segreta post-crediti

Lies of P nasconde anche una scena post-crediti che apparirà in qualunque finale otterremo. Qui vediamo un uomo chiamato Paracelso, uno degli Alchimisti, su un treno. Parla al telefono con una donna misteriosa e dice di avere i dati del loro “esperimento” su Krat. Al suo ritorno, promette, inizierà a cercare la prossima “chiave”, che chiama Dorothy. Si vede una donna con le scarpe rosse, in piedi sulla cima di un palazzo a Krat, che batte i tacchi tre volte prima che lo schermo si oscuri. Nonostante la scena sia volutamente criptica, c'è un riferimento molto chiaro a "Il meraviglioso mago di Oz" di L. Frank Baum. Per molti, questo è il chiaro segnale che Lies of P avrà un seguito ispirato a un'altra famosissima favola.