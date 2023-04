Come finisce Metal Gear Solid 1, ve lo ricordate?

Metal Gear Solid è passato alla storia come uno dei giochi più simbolici della prima PlayStation: gran parte di questo merito va riconosciuto alla sua narrativa ed alla memorabile caratterizzazione dei personaggi, oltre ad un epilogo che ha conquistato il cuore del pubblico.

A tal proposito, vi ricordate come finisce il primo Metal Gear Solid? Anzitutto è bene specificare che i finali sono due, strettamente collegati al salvataggio di Meryl Silverburgh oppure alla morte della ragazza. Nel finale positivo, nonché quello canonico, dopo aver battuto Liquid Snake sulla cima del Metal Gear REX ormai danneggiato, Solid Snake si ricongiunge ad una Meryl ancora viva. Dopo un profondo abbraccio tra i due, che manifestano la loro emozione nell'essersi riuniti, per Snake e Meryl non c'è tempo per il romanticismo: la fuga dalla base di Shadow Moses ha la priorità assoluta.

Preso il controllo di una piccola jeep, i due percorrono il tunnel che li separa dal mondo esterno, salvo essere inseguiti da un Liquid ancora vivo e non intenzionato a mollare la presa. Una volta fuori dalla base, tuttavia, Liquid verrà ucciso dal FOXDIE presente nel corpo di Snake, che dunque può finalmente scappare assieme alla ragazza. Dopo aver ricevuto una chiamata Codec dal Colonnello Campbell che li informa dello stop ad un attacco missilistico contro Shadow Moses, Snake e Meryl salgono a bordo di una motoslitta e si allontanano verso l'orizzonte e una nuova vita.

Il finale negativo (e non canonico) si verifica invece qualora non si riesca a salvare Meryl durante gli eventi del gioco. Al suo posto c'è invece Otacon: l'epilogo si svolge nella stessa identica maniera seppur con dialoghi differenti e con toni più cupi, con Snake che si colpevolizza per non essere riuscito a salvare la giovane soldatessa. In entrambi i casi, alla fine del gioco Snake rivelerà ai suoi compagni qual è il suo vero nome: David.

Per concludere, non perdetevi il nostro speciale su Metal Gear Solid e la rottura della quarta parete, che cita alcuni degli eventi più iconici proprio del classico per PlayStation. Scoprite anche quali sono i contenuti tagliati dalla serie di Metal Gear Solid nel corso degli anni, ce ne sono davvero tanti.