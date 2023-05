Come finisce Metal Gear Solid 3, ve lo ricordate?

La serie di Metal Gear Solid sa come toccare le corde emotive dei giocatori, e soprattutto con i finali dei singoli episodi riesce a regalare momenti da pelle d'oca, capaci di restare sempre impressi nella memoria dei giocatori. Metal Gear Solid 3 Snake Eater non fa eccezione.

Il finale del terzo episodio della serie firmato da Hideo Kojima e prodotto da Konami è forse uno dei più forti a livello di emozioni e significati, in una maniera simile ma ancora più intensa del finale di Metal Gear Solid 1. Dopo aver sconfitto The Boss in uno dei duelli più intensi e drammatici mai offerti da un videogioco, Naked Snake è pronto a concludere l'Operazione Snake Eater assieme ad EVA, alla guida di un velivolo predisposto per la fuga. La partenza è tuttavia rocambolesca, con un giovane Ocelot che cerca un ultimo confronto con Snake, attraverso una roulette russa. Indipendentemente da vincitore, nessuno dei due muore dato che Ocelot ha caricato le due pistole con un proiettile a salve. Ocelot si congeda dunque da Snake, che può così scappare assieme ad EVA e compiere la sua missione.

Arrivati in Alaska, i due possono finalmente rilassarsi, con Snake ed EVA che trascorrono la notte assieme. La mattina dopo, però, l'uomo si risveglierà da solo, trovando un messaggio registrato dalla stessa EVA che rivela tutta la verità: la donna è sempre stata una spia cinese che non ha mai lavorato per l'NSA come in precedenza rivelato ed il cui scopo è sempre stato quello di recuperare l'Eredità dei Filosofi da Volgin, permettendo così alla Cina di attingere alle informazioni racchiuse nel microfilm dei Filosofi. Spiega infine che, quando i due si sono incontrati per la prima volta, lei ha finto di essere EVA per proseguire con la sua missione, avvantaggiata dal fatto che l'informatore ADAM non si è mai presentato all'incontro con Snake all'inizio dell'Operazione Snake Eater. Ma soprattutto, rivela che The Boss non ha mai disertato e tradito gli Stati Uniti: il suo scopo era di recuperare l'Eredità dei Filosofi e riportarla negli Stati Uniti, ma con l'ordigno nucleare lanciato da Volgin nel territorio russo che ha portato ad una grave escalation tra gli USA e l'URRS, The Boss si è presa la responsabilità di quanto accaduto, vestendo i panni della traditrice da eliminare per placare l'Unione Sovietica ed evitare l'esplosione di un conflitto nucleare. EVA sottolinea che The Boss è stata una vera patriota fino all'ultimo, disposta a sacrificarsi per la sua nazione.

Devastato dalle rivelazioni di EVA, uno Snake depresso e disilluso viene accolto alla Casa Bianca come un eroe, con il Presidente degli Stati Uniti in persona che gli conferisce il titolo di Big Boss. Snake si reca infine in un cimitero, lasciando i fiori davanti ad una tomba senza nome il cui epitaffio recita "in memoria di un patriota che ha salvato il mondo". Si tratta della tomba di The Boss, a cui Snake rivolge il saluto in lacrime.

Proprio come i predecessori, Metal Gear Solid 3 si conclude con un dialogo segreto dopo i titoli di coda: Ocelot telefona al capo del KGB per suggerire di utilizzare le informazioni ottenute durante la Missione Virtuosa e l'Operazione Snake Eater per ricattare gli Stati Uniti. Subito dopo, però, Ocelot si mette in contatto anche con il capo della CIA, rivelandogli che il microfilm recuperato da EVA per il governo cinese è in realtà un falso, e che una metà dell'Eredità dei Filosofi è nelle mani degli USA, laddove invece l'altra metà è in possesso del KGB. Ocelot svela così di essere lui l'ADAM che non si è mai presentato all'incontro con Snake, e di aver così fatto il triplo gioco: infiltrato nei GRU di Volgin, spia russa e spia americana.

Con i rumor su un remake di Metal Gear Solid 3 che si fanno sempre più intensi, per molti fan sarebbe incredibile rigiocare il capolavoro Konami in una veste completamente rinnovata. E chissà, magari anche capace di dare un impatto emotivo ancora più forte ad un epilogo indimenticabile.