Come finisce Red Dead Redemption 1? Lo struggente epilogo della storia di John Marston

Quando venne pubblicato nel 2010 su PS3 e Xbox 360, Red Dead Redemption venne acclamato come uno dei più importanti giochi della sua generazione anche grazie alla sua storia ed alla caratterizzazione dei personaggi, con il protagonista John Marston entrato nel cuore dei fan. Anche per questo, l'epilogo è davvero emozionante.

Vi ricordate come finisce il primo Red Dead Redemption? Di sicuro i fan di lunga data del brand non hanno dimenticato gli ultimi attimi della storia del classico Rockstar e la sua potente carica emotiva. Messa da parte la sua vita da bandito e pistolero per dedicarsi ad un'esistenza da agricoltore, la vita di Marston e della sua famiglia prosegue con serenità, lontana dai tempi bui del passato. Assieme alla moglie Abigail, al loro figlio Jack e ad un vecchio alcolizzato di nome "Zio", John sembra finalmente aver trovato la serenità conducendo una vita onesta. Ma il destino aveva altri piani per il protagonista.

Accompagnato dall'esercito americano, Edgar Ross si presenta alla fattoria dei Marston con l'intenzione di ucciderlo ed eliminare così l'ultimo sopravvissuto della vecchia banda di Dutch van der Linde. Nello scontro che ne consegue Zio muore subito, mentre Marston resiste pur venendo sopraffatto dalla superiorità numerica del nemico. Riparatosi nel fienile, John riesce a mettere in salvo Abigail e Jack, facendo loro guadagnare tempo compiendo un ultimo, grande sacrificio: uscito dal fienile, John estrae la sua Colt ed affronta a viso aperto Ross e l'esercito, venendo poi massacrato da una pioggia di proiettili che pone fine alla sua vita dopo essere riuscito a proteggere le persone a lui più care. Alcuni anni dopo, nel 1914 (ricordate a tal proposito in che anno è ambientato Red Dead Redemption?), un cresciuto Jack Marston riesce a rintracciare Edgar Ross in Messico, ingaggiando con lui un duello mortale nel quale quest'ultimo morirà: il figlio è così riuscito a vendicare il padre.

Se la presunta Remastered di Red Dead Redemption diverrà realtà, chissà come verrà aggiornato questo iconico finale, che ha messo il punto esclamativo su uno dei giochi Rockstar più amati di tutti i tempi.