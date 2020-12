Come finisce Resident Evil 7? L'epilogo della storia

In qualità di ultimo capitolo della serie principale uscito, Resident Evil 7 ha avuto la responsabilità di riportare la saga ai fasti di un tempo, introducendo alcune nuove meccaniche che hanno svecchiato il brand e hanno incontrato il favore di critica e pubblico.

La storia di Resident Evil 7 vede il giocatore impegnato a vestire i panni di un protagonista inedito chiamato Ethan, un uomo in cerca della moglie scomparsa che, seguendone le tracce, giunge al maniero della famiglia Baker, dove scoprirà che i padroni di casa sono rimasti infetti da uno strano fungo, e che la stessa sorte è toccata anche alla moglie di Ethan, Mia. Durante il gioco vi verrà chiesto di scegliere se volete concedere l’unica dose rimasta di antidoto per l’infezione a Mia oppure a Zoe, l’unico membro della famiglia Baker che non è impazzito dopo essere stato contaminata dal fungo. A seconda della vostra decisione, si sbloccherà uno dei due finali differenti:

Nel caso in cui decidiate di salvare Mia, dopo averle iniettato la cura dovrete dare la caccia ad Eveline, l’arma batteriologica causa di tutte le disavventure affrontate: durante il combattimento con questa, l’intervento di Chris Redfield e di altri militari vi permetterà di avere la meglio eNel caso in cui, invece, decidiate di salvare Zoe, questa non riuscirà a reagire positivamente alla cura, e si trasformerà in una: successivamente, Mia soccomberà all’infezione e attaccherà Ethan, che sarà quindi. Dopodiché, dovrà comunque affrontare il combattimento finale contro Eveline, l’arma batteriologica, come sopra, e verrà salvato da Chris Redfield e dagli elicotteri militari.