Come finisce Starfield? Quanti finali ci sono?

Starfield e il suo universo ricco di storie possono tenere impegnati per molto, moltissimo tempo, ma tutto prima o poi deve finire. Se siete giunti fino a qui, è perché siete curiosi di sapere come finisce l'ultima epopea spaziale di Bethesda e se ci sono diversi finali. Ecco tutto ciò che vi serve sapere al riguardo.

Quanti finali ci sono in Starfield?

Senza troppi giri di parole, specifichiamo fin da subito che Starfield ha un unico finale principale. A cambiare sono solamente il modo in cui ci si arriva e gli esiti relativi all'interesse amoroso e al coinvolgimento con le fazioni.

Come finisce Starfield?

Il vostro obiettivo finale in Starfield è quello di diventare un Astrale ed unirvi all'Unità, una gigantesca struttura luminosa che funge da collegamento tra i molteplici universi nel Multiverso. Ogni universo possiede una porta d'accesso verso l'Unità, che è appunto condivisa da tutti gli universi. Coloro che accedono all'Unità diventano degli Astrali, dei viaggiatori multiversali che lasciano indietro la propria realtà per raggiungerne un'altra.

In Starfield non ci sono altri esiti per la storia. Il vostro fine è quello di entrare nell'Unità, indipendentemente dalle azioni compiute nel corso della compagna, tuttavia potete raggiungere tale scopo in diversi modi - scegliendo con quale Astrale allearvi, con chi stabilire una relazione amorosa e quali fazioni supportare.

Per raggiungere il finale di Starfield dovete collezionare tutti gli Artefatti e completare l'Armillare. Una volta fatto ciò, vi verrà offerta la possibilità di saltare nell'Unità, la sfera di luce al centro di tutto. Incontrerete persino il vostro personaggio proveniente da un altro universo, che vi chiederà di diventare un Astrale. La scelta più importante che dovrete compiere mentre vi avvicinate all'Unità è quella di schierarvi con il Cacciatore o con l'Emissario. Quando verrà il momento, i due Astrali vi esporranno le loro ragioni e dovrete dunque compiere una scelta:

Il Cacciatore ha una visione pragmatica, secondo la quale a sopravvivere deve essere il più forte, indipendentemente dal bene o dal male; l'Unità spetta dunque a coloro che si sono rivelati abbastanza forti da conquistarsela. Compiendo questa scelta, il Cacciatore si unirà a voi durante la missione finale, combattendo contro gli altri mercenari, gli Astrali e l'Emissario. Dovrete anche uccidere Aquilis.

L'Emissario ritiene che l'Unità debba essere protetta da un guardiano, una figura alla quale spetta anche il compito di decidere chi è degno o meno di accedervi. Si tratta di una soluzione meno violenta, ma che comunque presenta i suoi svantaggi: è giusto consegnare un potere così grande ad un solo uomo? A voi il dilemma. Scegliendo l'Emissario, quest'ultimo vi aiuterà nella missione finale e non dovrete uccidere Aquilis.

Nessuno dei due! Arrivati al momento della grande scelta potrete decidere di non assecondare nessuno dei due Astrali e continuare a viaggiare per la galassia in cerca di avventure. Questa scelta, in ogni caso, non farà altro che rimandare l'esito finale. Prima o poi dovrete entrare nell'Unità, con l'unica differenza che a quel punto dovrete affrontare sia l'Emissario che il Cacciatore!

Ribadiamo ancora una volta, per dovere di chiarezza, che indipendentemente dalla scelta che compirete il finale non cambierà. In un modo o nell'altro finirete nell'Unità, verrete trasportati un un nuovo universo con le memorie del passato e potrete cominciare la modalità New Game Plus.

Mentre vi approccerete all'Unità, assisterete anche agli esiti delle vostre relazioni amorose e le conseguenze delle scelte compiute in materia di fazioni: instaurando una relazione con Sarah, ad esempio, avrete dei figli con il sogno di diventare esploratori, mentre decidendo di distruggere la Crimson Fleet porrete fine alla pirateria nei sistemi.