Come finisce la storia di Cyberpunk 2077 e qual è il finale canonico?

Dopo aver completato il percorso narrativo offertoci da CD Projekt con la vasta e imponente espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077, ripercorriamo la storia di V per scoprire come finisce la storia principale e scoprire se esiste o meno un 'finale canonico' all'odissea sci-fi vissuta dal netrunner.

Proseguendo la lettura di questo articolo, come facilmente intuibile, chi non ha ancora completato l'avventura principale di Cyberpunk 2077 rischia di incappare in pesanti spoiler sulla trama: anche se eviteremo di entrare 'eccessivamente' nei dettagli per non rovinarvi il piacere della scoperta, esortiamo comunque tutti coloro che non hanno ancora completato il percorso narrativo di V a resistere (almeno per adesso) alla curiosità di scoprire come finisce il kolossal sci-fi di CD Projekt RED.

Fatta questa dovuta precisazione, ci immergiamo finalmente negli eventi vissuti dal protagonista di CP2077 e dal suo 'alter-ego olografico' Johnny Silverhand per rispondere ad alcune delle domande più frequenti della community: come termina la storia di Cyberpunk 2077? Ci sono dei finali multipli? Esiste un 'finale canonico'?

A dispetto della scarsa influenza dei Life Paths iniziali di Cyberpunk 2077 nell'economia di gioco complessiva e negli eventi che si dipanano lungo tutto l'arco della campagna principale, la storia di V e Johnny Silverhand confezionata dagli autori di CDPR vanta un totale di quattro finali, ai quali va ad aggiungersi un quinto finale 'segreto' che si differenzia dagli altri per il tenore praticamente nullo delle conseguenze ai fini della narrazione. L'accesso ai diversi finali di Cyberpunk 2077 è legato a doppio filo alle scelte prese dai giocatori prima di accettare la quest principale 'Notturno Op 55 n.1', che poi è la missione alla quale fare ritorno una volta giunti ai titoli di coda per ultimare le attività secondarie e, nel caso, sbloccare gli altri finali, a patto di rispettare i relativi prerequisiti.

Chi desidera imboccare il sentiero tracciato dai quattro finali 'maggiori' di Cyberpunk 2077 deve scegliere se attaccare l'Arasaka con Rogue e lasciare che sia Johnny a 'guidare le danze', chiedere aiuto a Panam e fronteggiare l'Arasaka con la sua gang, accettare la proposta di Hanako oppure togliersi la vita come gesto estremo per risolvere il 'problema' con cui V deve fare i conti per essersi innestato del chip con la memoria senziente e la personalità autonoma di Johnny Silverhand. Il quinto e ultimo finale, avviabile decidendo di assaltare l'Arasaka in completa solitudine, non fornisce particolari spunti al percorso narrativo intrapreso da V, di conseguenza è da considerarsi come il finale più 'negativo' di Cyberpunk 2077.

Ben diverso è invece il discorso relativo ai quattro finali 'maggiori': se in quello che prevede la morte di V non c'è molto da aggiungere, nei restanti tre finali le decisioni assunte dai giocatori determinano il destino del proprio protagonista e dei suoi amici, come pure dell'inseparabile Johnny Silverhand. Non è un caso, infatti, se la scelta di uno di questi tre finali mette in moto tutta una serie di eventi, tra scontri al cardiopalma, dialoghi struggenti e sequenze in-engine che aiutano i giocatori a concludere il viaggio di V e Johnny nei modi ritenuti più consoni.

Per quanto concerne le discussioni della community sul 'finale canonico' di Cyberpunk 2077, ogni ipotesi o teoria messa sul tavolo dagli appassionati che hanno completato il percorso narrativo del kolossal sci-fi di CD Projekt è da ritenersi valida, per una ragione piuttosto semplice: l'enorme espansione Phantom Liberty narra le gesta compiute da V prima di arrivare allo 'scontro frontale' con l'Arasaka che domina Night City, di conseguenza al giocatore viene data la più ampia libertà nel decidere se e quale finale ritenere 'canonico' per porre fine alla storia del proprio alter-ego. Con lo sviluppo di Cyberpunk Orion già avviato, ad ogni modo, ogni discorso relativo al 'vero' finale di CP2077 potrebbe essere ripreso in futuro, anche se tutto lascia intendere che CD Projekt voglia lasciarsi definitivamente alle spalle l'arco narrativo di V e Johnny Silverhand per concentrarsi su un cast di personaggi e PNG completamente diverso.

