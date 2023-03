Come finisce la storia di Desmond in Assassin's Creed 3?

Assassin's Creed III ha rappresentato la conclusione della saga di Desmond Miles, protagonista contemporaneo dei primi cinque giochi della serie Ubisoft. L'epilogo ha avuto conseguenze importanti per il franchise, ponendo le basi per lo sviluppo narrativo degli episodi successivi.

Vi ricordate come finisce la storia di Desmond in Assassin's Creed III? Dopo aver finito di rivivere i ricordi di Connor Kenway tramite l'Animus, il giovane riesce ad aprire la porta bloccata all'interno del Tempio dei Precursori situato a Cagliari, in Sardegna, ritrovandosi davanti ad un piedistallo che potrebbe cambiare per sempre le sorti del genere umano.

Stando a quanto rivelato da Giunone, divinità della Prima Civilizzazione presente sotto forma di ologramma, la pressione del dispositivo permetterà di salvare l'umanità e di liberarla, portando tuttavia alla morte di Desmond. Un'alternativa viene invece rivelata dalla dea Minerva: non attivando il dispositivo e lasciando che il cataclisma solare faccia il suo corso ponendo fine all'attuale civiltà umana, Desmond diverrà la guida spirituale dei sopravvissuti, dando così il via alla nascita di una nuova civiltà. I suoi insegnamenti verranno tramandati di generazione in generazione, ma con il passare dei secoli verranno poi distorti ed utilizzati per schiavizzare le masse come già accaduto in tutte le ere precedenti. La storia del mondo e del genere umano sarebbe dunque destinata a ripetersi. Minerva aggiunge infine che lo scopo di Giunone è sempre stato quello di liberarsi e di mettere in moto i suoi piani per una nuova schiavitù di tutta la razza umana.

Avendo in corpo DNA dei Precursori, Desmond è l'unico che può attivare il macchinario, ma si ritrova davanti ad un cruciale dilemma morale: ascoltare le parole di Giunone e dunque attivare il dispositivo salvando l'umanità in cambio della sua vita, oppure fidarsi delle parole di Minerva e lasciare che la storia faccia il suo corso. Il ragazzo decide infine di sacrificare la sua vita, fiducioso del fatto che, se davvero lo scopo di Giunone è di sottomettere la razza umana, gli Assassini avrebbero trovato un modo per fermarla. Desmond attiva il dispositivo ed il cataclisma solare viene scongiurato, ma il conseguente shock, come previsto, lo uccide. Giunone ora è libera, pronta a mettere in moto i suoi nuovi piani.

Per ulteriori approfondimenti sulla serie Ubisoft, non perdetevi il nostro speciale sui 15 anni di Assassin's Creed, dove ripercorriamo l'evoluzione dell'intera serie. Scopriamo infine quanti Assassin's Creed sono attualmente in sviluppo, in arrivo dal 2023 in poi.