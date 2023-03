Come finisce The Last of Us 1? Il finale dell'avventura di Joel ed Ellie

L'originale The Last of Us è ancora oggi tra i giochi PlayStation più amati di sempre, e l'omonima serie prodotta da HBO ha permesso di rivivere sul piccolo schermo gli eventi più cruciali della storia di Joel ed Ellie. Con l'opera televisiva vicina alla conclusione, manca ormai il gran finale che i fan del gioco ben conoscono.

Come finisce il primo The Last of Us? Il finale dell'opera Naughty Dog è carico di tensione, emozioni ed un profondo dilemma che riguarda proprio i due amati protagonisti. Nell'ospedale di Salt Lake City dove le Luci hanno instaurato la loro base operativa, i medici sono pronti ad operare Ellie, così da esportare una parte del suo cervello per sfruttarne l'immunità all'infezione da Cordyceps e provare a realizzare un vaccino. Tuttavia, l'operazione sarebbe fatale per la ragazza, motivo per cui Joel, non disposto a sacrificarla, si ribella ai piani delle Luci scatenando una battaglia all'interno dell'ospedale.

Eliminati molti soldati del gruppo e giunto alla sala operatoria (dove ucciderà tra l'altro il chirurgo dietro al delicato intervento), Joel prende un'Ellie ancora sotto anestesia e fugge dall'edificio, non prima di incontrare Marlene, capo delle Luci, nel garage. La donna prova a far desistere Joel dal suo piano, che condannerebbe per sempre il genere umano, ma il contrabbandiere non si lascia impensierire dalle sue parole e, al contrario, la uccide senza provare rimorso.

La vita di Ellie è dunque salva, ma al suo risveglio Joel le racconta una bugia: le Luci hanno smesso di cercare una cura e nel mondo esistono molte altre persone immuni, proprio come lei. La ragazza ascolta in silenzio la spiegazione, mostrandosi delusa da quanto accaduto. Ritornati a Jackson, nei pressi dell'insediamento di Tommy, Ellie chiede a Joel di giurarle che quanto le ha raccontato corrisponde al vero. L'uomo si limita a giurare, e la ragazza accetta la risposta.

