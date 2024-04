Come finisce The Legend of Zelda Breath of the Wild? Riassunto della storia e finale

State per cominciare Tears of the Kingdom ma non ricordate come è finito The Legend of Zelda: Breath of the Wild? O, molto semplicemente, non lo avete mai giocato? Allora fareste meglio a mettervi in pari con la storia e il suo finale prima di imbarcarvi nella nuova avventura.

Il riassunto della storia di Zelda: Breath of the Wild

Prima di arrivare al finale, è doveroso fare un riassunto dell'intera storia narrata nel gioco. Il regno di Hyrule viene ciclicamente devastato da un'entità malvagia nota come Calamità Ganon. Diecimila anni prima degli eventi di Breath of the Wild, il suo ritorno viene contrastato con successo dai Guardiani (un esercito di robot da combattimento costruiti a scopo di difesa) e da quattro Campioni, ossia dei guerrieri formidabili al comando di altrettanti Colossi noti come Vah Ruta, Vah Rudania, Vah Medoh e Vah Naboris.

Il successivo periodo di pace s'interrompe cento anni prima di Breath of the Wild, quando Ganon, memore della precedente sconfitta, riesce a prendere il controllo dei Guardiani e dei Colossi per poi uccidere i quattro campioni Mipha, Daruk, Revali e Urbosa. Dalla battaglia ne esce sconfitto anche Link, che era stato scelto da re Rhoam come protettore di sua figlia, la principessa Zelda. Allo stremo delle forze per le troppe ferite ricevute, Link viene portato da Zelda al Sacrario della Rinascita, un luogo speciale in grado di curare tutte le ferite. La principessa, a quel punto, utilizza tutti i suoi poteri per sigillare Ganon nel perimetro del castello di Hyrule, perdendo la sua forma corporea e diventando immune allo scorrere del tempo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha effettivamente inizio con il risveglio di Link. Privo dei ricordi del passato, trova accanto a sé la tavoletta Sheikah, un dispositivo ancestrale lasciatogli in dono da Zelda. Durante l'avventura, guidato da un misterioso vecchietto (che poi si scopre essere il fantasma di Re Rhoam) e dalla voce di Zelda (inizialmente a lui sconosciuta), il nostro eroe ottiene i poteri e gli strumenti necessari per sconfiggere la Calamità, purifica i Colossi dal controllo di Ganon e libera gli spiriti dei Campioni caduti cento anni prima.

Il finale di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Pian piano recupera anche i ricordi e scopre che la Spada Suprema, indispensabile per sconfiggere Ganon, si trova nel Bosco perduto sotto la custodia del Grande Albero Deku. Rivelatosi degno, Link recupera la spada e si dirige al castello di Hyrule per affrontare e sconfiggere definitivamente Ganon. Qui scopre di essere arrivato giusto in tempo, poiché Ganon stava assorbendo il potere rimanente di Zelda ed era in procinto di distruggere la barriera che la principessa aveva creato. Con l'aiuto dei Colossi Sacri, alla fine Link riesce a sconfiggere la Calamità e salvare Zelda, che in questo modo riottiene anche la sua forma corporea. Dopo la vittoria, lo spirito del re Rhoam e dei quattro Campioni Mipha, Daruk, Revali e Urbosa lasciano il mondo, mentre Link e Zelda si recano dalle popolazioni di hyrule per aiutarle nella ricostruzione.

