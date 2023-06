Come finisce The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

Zelda: Tears of the Kingdom ci accoglie in un mondo familiare e al contempo diverso: divisa fra sottosuolo, superficie e cielo, la nuova avventura di Link ci porterà a raccogliere nuove sfide per sgominare una nuova minaccia in una storia tutta da scoprire, con un preciso obiettivo in mente: ritrovare la Principessa Zelda.

La trama si sviluppa su un arco narrativo che possiamo scegliere liberamente di approfondire o meno, aggiungendo preziosi dettagli all’intreccio, e riserva persino alcune interessanti sorprese. Il finale è sicuramente una di queste.

Prima di procedere, un’importante avvertenza: questo articolo analizza nel dettaglio tutte le scene finali e alcune importanti sequenze narrative di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Se non avete ancora completato la storia principale, rimandate la lettura di questo articolo, perché contiene numerosi spoiler. In compenso, potete consultare la nostra recensione di Zelda: Tears of the Kingdom, del tutto spoiler-free.

Analisi del finale di Zelda Tears of the Kingdom

Se avete privilegiato il completamento delle sfide principali senza badare troppo alle avventure secondarie e, soprattutto, al ritrovamento delle preziose Lacrime del Drago, le scene finali di Zelda: Tears of the Kingdom potrebbero avervi lasciati un tantino…confusi. Nella battaglia finale contro Ganondorf nella sua versione draconica, Link combatte dal dorso del Drago eburneo, lo scintillante drago di luce sulla cui testa è conficcata la preziosa Spada suprema. Questa prodigiosa arma, dopo essere stata corrosa dalla malvagità negli esordi della storia, appare intrisa di nuovo potere sacro e si rivela l’arma perfetta per debellare una volta per tutte il Drago oscuro, ultima risorsa del Re dei demoni.

Una volta espugnato il male, un’esplosione di luce avvolge i cieli di Hyrule e il braccio di Link riacquista le proprie sembianze umane. Gli spiriti di Re Raul e della Regina Soniah si materializzano al cospetto dell’eroe che ha salvato il regno e il loro magico tocco irradia di luce il Drago eburneo, dal cui bagliore emerge…il corpo della principessa Zelda? In una corsa contro il tempo, precipitando a picco tra le nuvole, Link afferra la mano della principessa e la riporta sana e salva in superficie. Al suo risveglio, Zelda riflette sollevata: «Io…sono caduta in un sonno profondo…fino a quando mi sono sentita pervadere…da una sensazione calda e avvolgente…e mi sono svegliata». Qual è stata la causa del suo torpore? Questa risposta giunge solo a coloro che hanno ricostruito i ricordi custoditi nelle Lacrime del Drago.

Il sacrificio della principessa Zelda: le Lacrime del drago

Il viaggio di Zelda, a differenza di quello di Link, è narrato attraverso alcuni flashback speciali a cui è possibile assistere collezionando le Lacrime del Drago. Si tratta di una lunga missione secondaria che può essere attivata incontrando Impa nella Piana di Hyrule nord, a ovest del Forte di Guardia.

Per ogni lacrima che recupereremo, visualizzeremo una scena d’intermezzo e ricostruiremo le vicende di Zelda dopo la separazione con Link nel prologo del gioco. Scopriremo così che, dopo essere scomparsa, la principessa ha inconsapevolmente viaggiato nel tempo fino all’epoca di Re Raul e della Regina Soniah, i primi sovrani di Hyrule. A mano a mano che approfondiamo gli episodi legati a Zelda, capiamo che c’è un motivo ben preciso per cui la gemma sacra l’ha riportata in quella epoca, precisamente la stessa in cui è sorto il Re dei Demoni. La principessa è dotata infatti sia del potere del tempo, in qualità di discendente della Regina Soniah, sia del potere della luce, in qualità di discendente di Re Raul.

Grazie a Mineru, sorella di Re Raul, Zelda apprende di un’importante leggenda sulle gemme segrete: «Chi ingerisce una gemma segreta si trasformerà in un drago senza età e riceverà in dono la vita eterna. Il prezzo per chi anela all’immortalità è un eterno oblio dell’anima.»

Noto come incantesimo draconico, questo rituale è una sorta di viaggio nel tempo, ma è stato dichiarato proibito per i suoi requisiti, giudicati inumani. È proprio attraverso questo rituale, infatti, che Ganondorf sceglie di affrontare Link nella sua forma finale, rinunciando per sempre alla propria anima. Nel passato, fingendo una parvenza di fedeltà a Re Raul, Ganondorf è riuscito con astuzia a insinuarsi a palazzo. Tramando nell’ombra, l’insaziabile sete di conquista del guerriero Gerudo finisce per portarlo ad assassinare Soniah, sottraendo alla regina la sua preziosa gemma sacra e trasformandosi così nel Re dei Demoni.

Messo alle strette, Raul decide di radunare sei valorosi guerrieri che si levino contro l’oscurità di Ganondorf, affidando a ciascuno di essi delle gemme segrete per potenziarne i poteri. Si tratta degli antenati di coloro che nel presente diverranno i compagni di avventura di Link. Ciò nonostante, lo scontro con il nemico si rivela essere spaventosamente ostico. Raul e i suoi alleati vengono sopraffatti.

In un ultimo gesto disperato, Raul capisce che l’unico modo per porre fine allo scontro è sigillare il Re dei demoni, anche se questo richiede il sacrificio della sua stessa vita. A questo punto, Zelda – resasi conto della potenza dell’entità malvagia – è tormentata dal pensiero che Link non abbia ancora il potere necessario per salvare il regno di Hyrule.

Soltanto quando la Spada suprema si manifesta di fronte a lei, viaggiando attraverso il tempo dalle mani di Link a quelle della principessa, Zelda capisce finalmente qual è il suo compito: rinunciare a se stessa. Riponendo tutte le sue speranze nel suo eroe, la Principessa decide dunque di compiere il rituale proibito: ingerisce la propria gemma sacra e si trasforma nel magnifico Drago eburneo, piombando in un sonno profondo e vagando per secoli e secoli nei cieli di Hyrule fino all’epoca di Link.

Grazie al potere sacro del Drago eburneo, ossia della principessa, la Spada suprema riacquisisce nel tempo tutto il suo vigore, arrivando nelle mani di Link nel suo stato di massima potenza e permettendo così all’eroe del regno di esorcizzare il male una volta per tutte.

Per questo, una volta debellato il male, la luce del Drago eburneo dischiude e rivela il corpo della Principessa Zelda. L’abbiamo cercata in lungo e in largo e lei è sempre stata lì, tra i cieli di Hyrule, a vegliare con speranza su di noi.

Zelda: TOTK è indubbiamente un gioco che dispiace di aver finito. Nonostante non ci sia un Nuovo Gioco +, ci potrebbero essere alcune attività extra a cui non vi siete ancora dedicati. Se avete ancora voglia di giocarci e non sapete a quali attività dedicarvi, provate a scoprire tutte le cose da fare dopo aver finito Zelda Tears of the Kingdom.