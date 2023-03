Come finisce The Witcher 3 Wild Hunt? Vi spieghiamo il finale

Dato il gigantesco futuro che attende la saga di The Witcher, i giocatori con scarsa memoria o che non hanno vestito i panni di Geralt potrebbero avere dubbi sul come si è conclusa l’ultima avventura dello Strigo. Per coloro che rientrano in questa categoria, ecco un resoconto degli eventi che precedono i titoli di coda di The Witcher 3 Wild Hunt.

Dopo aver finalmente rintracciato Ciri e averla recuperata dall'Isola delle Nebbie, Geralt decide di radunare a Kaer Morhen tutti gli alleati disposti a combattere al suo fianco, nel tentativo di sconfiggere definitivamente la Caccia Selvaggia. Lo scontro si rivela durissimo e in seguito alla morte di Vesemir, i poteri di Ciri si scatenano al punto da respingere il nemico. Per quanto amara e momentanea, quella vittoria concede agli eroi il tempo di riorganizzarsi insieme alla Loggia, agli eserciti di Nilfgaard e alle forze armate di Skellige, così da creare una solida alleanza che possa abbattere i sottoposti di Eredin. A quel punto, solo e indebolito, il malvagio Re condottiero non può che soccombere a sua volta, ma la minaccia del Bianco Gelo (la tormenta che stando alle profezie starebbe causando la fine del mondo) è tutt’altro che svanita.

Fortunatamente però, nella fase finale del gioco e a prescindere dalle scelte dei giocatori (dalle quali ricordiamo dipendere l’epilogo vero e proprio), Ciri si riconferma l’unica a poter salvare la situazione e lo fa sfruttando ancora una volta i suoi poteri straordinari. L’avventura di Geralt prosegue poi nei DLC Hearts of Stone e Blood and Wine, l’ultimo dei quali si conclude col ritiro del nostro Witcher a uno stile di vita più tranquillo.

