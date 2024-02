Come fa FromSoftware a pubblicare giochi AAA così spesso? Merito di un 'grande staff'

FromSoftware è una delle compagnie più importanti ed amate nell'attuale panorama videoludico internazionale, grazie non solo alla qualità dei suoi giochi ma anche per la frequenza con cui riesce a pubblicare produzioni Tripla A nel giro di poco tempo, in un contesto dove invece simili titoli richiedono anche diversi anni di lavoro.

Ma come fa FromSoftware a pubblicare giochi AAA a un ritmo così serrato? La risposta la dà Hidetaka Miyazaki, celebre game design nonché director di acclamate opere quali Elden Ring, Demon's Souls, il primo e terzo Dark Souls, Sekiro Shadows Die Twice e Bloodborne. "Non so se si tratta di chissà quale grande segreto, ma direi che siamo fortunati ad avere un grande staff che non solo ama creare questi giochi ma è anche, diciamo, efficiente nel svilupparli", dice Miyazaki ai microfoni di IGN USA.

"Siamo bravi a capire velocemente cosa vogliamo fare e prendere decisioni importanti subito all'inizio dello sviluppo. Sappiamo cosa portare avanti e cosa lasciare indietro, sappiamo come andare avanti velocemente con le nostre idee e sappiamo cambiare e decidere velocemente che tipo di gioco vogliamo sviluppare", questi secondo Miyazaki i segreti del successo di FromSoftware nel rapido sviluppo di grossi progetti. Sempre parlando con IGN.com il noto director si era anche soffermato sulla crescita di FromSoftware in un momento difficile dell'industria videoludica, sottolineando anche in questo contesto la fortuna dell'azienda giapponese nel poter fare affidamento su numerosi sviluppatori emergenti cresciuti all'interno dello studio.

Il prossimo appuntamento con FromSoftware è intanto fissato al 21 giugno 2024, data d'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree che promette di intrattenere i giocatori con una nuova avventura lunga e piena di sfide.