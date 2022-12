Come funziona Amazon Prime Gaming e quali giochi gratis ci sono?

L'ascesa di Amazon quale colosso digitale ha fatto sì che la compagnia capitanata da Jeoff Bezos producesse numerosi cambiamenti nel mondo della tecnologia, grazie soprattutto all'avvento dei diversi prodotti offerti dalla compagnia. Ciò lo si deve soprattutto ad Amazon Prime, uno dei servizi in abbonamento più popolari al mondo.

La grande offerta contenutistica messa a punto da Amazon, disponibile al costo annuale di 49.90 euro – ridotto a 18 euro per tutti gli studenti universitari – ha da offrire innumerevoli contenuti ai propri utenti. Nel novero dei servizi appartenenti ad esso vi sono, tra le tante cose, il catalogo di produzioni cinematografiche garantito da Prime Video ma, soprattutto, le offerte ed i regali mensili di Amazon Prime Gaming.



Cosa c’è da sapere su Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Video: l’accesso ad un’ampia schiera di film e serie TV sarà possibile proprio grazie alla sottoscrizione dell’abbonamento Prime, senza che venga richiesto un secondo pagamento per quest’ultimo pacchetto di contenuti, a meno che non vi sia una piccola eccezione di prodotti a noleggio

Consegne illimitate in pochissimi giorni lavorativi

Spazio di archiviazione illimitato per le proprie fotografie digitali, grazie ad Amazon Photos Accesso anticipato ad offerte a tempo e/o esclusive

Amazon Fresh: questo servizio permette di ricevere in consegna l’acquisto dei propri beni alimentari in poche ore. Tuttavia, non tutte le zone d’Italia sono coperte da Amazon Fresh, attualmente attivo a Milano, Roma, Torino e Bologna

Amazon Music: sulla scia del servizio offerto da Spotify, Amazon garantisce l’accesso a migliaia di musiche e podcast gratuiti

Prime Reading: gli utenti potranno scaricare centinaia di e-Book gratis

Come accennato in apertura alla notizia, Amazon Prime Gamingche gli utenti possono sottoscrivere con il colosso digitale americano. Pur essendo variabile nel suo prezzo in base al paese di appartenenza, ciò che non cambia è tutto quello che esso ha da offrire:Tuttavia,. Si tratta di un’aggiunta degli ultimi anni, grazie all’acquisizione di Twitch da parte di Amazon nel 2014. Questa "costola" di Amazon Prime garantirà a tutti gli utenti di potersi abbonare ai propri canali preferiti (come ad esempio il canale Twitch di Everyeye ).Ciò nonostante,: infatti, ogni mese gli utenti potranno riscattare nuovi titoli per la propria libreria digitale, senza dimenticare tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati per alcune delle proprie produzioni multiplayer preferite. Anche in questo caso, così come per tutti gli altri servizi offerti da Amazon, non sarà necessario sottoscrivere un ulteriore abbonamento, in quanto tutti questi contenuti verranno garantiti senza costi aggiuntivi, come visto con i giochi PC gratis di dicembre , quindi,, abbonarsi ad un canale Twitch a propria scelta e ricevere personaggi, veicoli, skin e quant’altro per molti giochi. Il tutto è perfettamente in line con altri servizi simili, come quello messo a punto da Epic Games che regala giochi gratuiti mensilmente . Nella lista di produzioni per le quali vengono rilasciati tali contenuti troviamo Heartstone, Smite, Fortnite, ecc. Ad ogni giocatore sarà solamente richiesto diPotete provare gratis Amazon Prime per un mese, solo al termine dei 30 giorni deciderete se continuare a pagare 49.90 euro l'anno, in caso non siate interessati ricordatevi di disattivare l'abbonamento Amazon Prime