Come funziona il Black Friday in Italia? Offerte e sconti online e negozi fisici

Siamo entrati nel vivo del Black Friday, Amazon ha lanciato le prime offerte Black Friday 2021 e lo stesso hanno fatto grandi retailer come Mediaworld, Unieuro, Euronics e tante altre catene che da qualche giorno stanno presentando interessanti promozioni in vista del Venerdì Nero.

Ma come funziona il Black Friday in Italia? Da molti anni anche nel nostro paese il Black Friday funziona esattamente come negli Stati Uniti, sebbene le percentuali di sconto siano spesso inferiori rispetto ad altri paesi. Il Black Friday vale online e ovviamente negli store fisici (ecco quali sono i negozio che partecipano al Black Friday 2021) e tra i tanti citiamo Unieuro, Mediaworld, Euronics, Comet, GameStop e Gamelife, Apple Store, Dyson Store, Primark Zalando, Foot Locker, LEGO Store e Toys Center, oltre a supermercati come Esselunga o catene di prodotti per l'igiene e cura della persona come Acqua e Sapone e Tigotà.

Non può mancare Amazon tra i rivenditori del Black Friday e a questi proposito su Everyeye.it trovate trucchi per risparmiare su Amazon durante il Black Friday e la guida per trovare le offerte lampo su Amazon.

Black Friday 2021 migliori offerte e sconti

Come trovare le migliori offerte Black Friday? Un buon modo è ovviamente quello di seguire la pagina Black Friday 2021 su Amazon e il canale Telegram sconti e offerte Everyeye.it dove ogni giorno troverete le migliori promozioni per risparmiare sui vostri acquisti. Segnatevi le date del Black Friday: venerdì 26 novembre Black Friday, 27 e 28 novembre Black Weekend e 29 novembre Cyber Monday, giorno di chiusura del fine settimana di shopping più pazzo dell'anno.