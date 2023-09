Come funziona la Casa da Sogno in Starfield: tratto, mutuo e decorazioni

All'atto della creazione del nostro personaggio, potremo selezionare uno dei tratti disponibili. Mentre vi rimandiamo alla lista dei migliori tratti di Starfield per approfondimenti, in questa guida ci focalizzeremo sul tratto Casa da Sogno, una delle opzioni più vantaggiose per chi cerca da subito una sistemazione nella vastità del cosmo.

Che cos’è il tratto Casa da Sogno

Partiamo dalle basi. Che cosa succede quando selezioniamo il tratto Casa da sogno in Starfield? In sostanza, il gioco ci risparmia la fatica di dover cercare una casa da acquistare o di doverne creare una presso un avamposto. Scegliendo da subito una Casa da Sogno, infatti, ne troveremo una già pronta fin dagli esordi dell’avventura. Non un regalo, naturalmente: dovremo ripagarne il prezzo con un mutuo piuttosto corposo fino all’estinzione del quale non potremo considerare nostra la proprietà. In compenso, potremo quasi da subito mettere piede in un ambiente lussuoso e raffinato.

Dove si trova la Casa da Sogno?

La nostra Casa da sogno sorge su un pianeta chiamato Nesoi nel Sistema Olimpo, situato nei pressi di Alpha Centauri, dove si trova Nuova Atlantide, e potremo accedervi solo dopo aver completato la missione di trama “Un Piccolo Passo”. Quando avremo completato la missione "Un piccolo passo", apparirà una missione dal titolo "Casa da sogno" con i seguenti obiettivi: visitare la propria Casa da Sogno su Nesoi e trovare Landry Hollifield a Nuova Atlantide per parlare del mutuo.

A partire da questo momento, potremo raggiungere la nostra abitazione, anche prima di aver portato a termine gli obiettivi sopracitati. Una volta sulla soglia della nostra proprietà, dovremo effettuare un pagamento di 500 Crediti per aprire la porta e avere accesso per una settimana alla nostra dimora.

Dove trovare Landry Hollifield

Sebbene, come detto pocanzi, non sia necessario completare i due obiettivi della missione secondaria collegata alla Casa da Sogno, è sicuramente conveniente farlo, perché questo sbloccherà la possibilità di estinguere il nostro mutuo in un'unica soluzione, oltre a ricevere qualche incarico extra da Landry presso la Galbank.

Landry Hollifield è il nostro uomo del momento. Ci aspetta a Nuova Atlantide. Per trovarlo, dirigiamoci al MAST e posizioniamoci all'esterno dell'edificio principale. Volgiamo lo sguardo alla parte anteriore della struttura, quindi gettiamo un occhio sulla nostra destra e seguiamo il percorso che curva sulla destra per immetterci nel distretto commerciale. Lasciamoci guidare dal percorso fin quando sulla nostra via non noteremo un chiosco verde, ubicato all'esterno di un edificio con strisce verdi. Siamo davanti alla GalBank, su cui troneggia la relativa targa. Non dovremo far altro che entrare per trovare Landry seduto dietro il bancone.

Se, parlando con il banchiere, la conversazione girerà solo intorno al recupero crediti fino alla nostra assunzione per un lavoro, con tutta probabilità non vedremo comparire l’opzione di dialogo relativa al mutuo.

In questo caso, aspettiamo che Landry finisca di parlare, quindi allontaniamoci e proviamo a interagire con lui di nuovo. Se ancora non appare più, riproviamo a parlargli e assicuriamoci che la missione "Casa da sogno" sia evidenziata nel menu delle missioni.

Come pagare il mutuo della propria Casa da Sogno

Quando finalmente visualizzeremo l’opzione di dialogo nella conversazione con Landry, scegliamo di parlargli della nostra casa a Nesoi, così inizieremo a discutere del mutuo e della sua configurazione. Scopriremo in questo modo di poter estinguere il nostro mutuo presso la GalBank solo in cambio di 125.000 crediti, in un’unica soluzione (qui un assurdo glitch per fare Crediti infiniti in Starfield).

Se invece siamo a corto di questa lauta somma, possiamo dilazionare i pagamenti in tranche settimanali da 500 crediti, in modo tale da continuare ad avere regolare accesso alla nostra casa.

Qualcuno di voi ora starà pensando: e se una settimana sono al verde e non ce la faccio a pagare la rata? Di per sé non dobbiamo preoccuparci: la casa rimarrà comunque nostra e non subirà modifiche di nessun tipo all’interno, solo che non potremo entrarci fin quando la nostra situazione debitoria non sarà stata appianata.

Come personalizzare la propria Casa da Sogno in Starfield

Quando avremo fatto il nostro ingresso nella nostra umile dimora, la troveremo molto probabilmente un po’ spoglia, nonostante sia dotata di un angolo cottura e alcuni frigoriferi. La buona notizia è che l’edificio è disposto su due piani e ospita una terrazza sul tetto e tutti gli spazi sono ampiamente personalizzabili.

Non è casa se non ci si mette un tocco di personalità, giusto? Potremo scegliere gli interni che più ci rappresentano, a patto di possedere le risorse e i materiali necessari per realizzare gli oggetti che desideriamo. Personalizzare la propria Casa da sogno non è affatto difficile: ci basterà varcare la porta d’ingresso e interagire con il pannello sulla parete che ci si parerà di fronte, in lontananza. Da lì potremo entrare nella modalità di costruzione e sbizzarrirci con la creazione di oggetti e decorazioni, molti con un proprio stile, per il nostro nido. Potremo visualizzare le risorse richieste per ogni elemento nell'angolo in alto a sinistra della schermata.

Una volta scelto l’oggetto da posizionare, potremo piazzarlo, ruotarlo o annullare la selezione. Una volta individuato il posto in cui collocare l’ornamento, ci basterà premere il tasto azione per sistemarlo al suo posto. Se per qualche motivo dovessimo ripensarci o avessimo voglia di ristrutturare, non c’è problema. Le collocazioni non sono mai definitive e possiamo eliminare gli oggetti inseriti in un battibaleno. Ci basterà entrare in modalità di costruzione, selezionare l'elemento in questione e premere il tasto corrispondente alla funzione “Elimina”, indicato in basso a destra dello schermo.

Come rimuovere il tratto Casa da Sogno in Starfield

Le situazioni cambiano. Prima potremmo sentire l’esigenza di variare la disposizione del mobilio, dopo potremmo non avere più nemmeno voglia di gestire una casa. Se questo fosse il caso, non c’è niente da temere: il tratto Casa da sogno è reversibile.

Se l’impegno finanziario ci opprime o semplicemente ci siamo stufati, possiamo rimuovere il tratto attivato in fase di creazione del personaggio. Come vi spieghiamo nella nostra guida su come annullare i tratti di Starfield, per rimuovere il tratto Casa da sogno in Starfield, dovremo tornare da Landry Hollifield alla GalBank a Nuova Atlantide. Dopodiché, dovremo parlargli e dirgli che desideriamo parlare della nostra casa su Nesoi. A quel punto, diciamogli che la banca può avere la casa e – se non abbiamo cambiato idea - accettiamo che l’edificio venga pignorato, assieme a tutti gli oggetti che sono al suo interno.

Se ci sono oggetti a cui teniamo particolarmente all’interno della nostra Casa da Sogno, recuperiamoli prima di assegnare la proprietà della nostra abitazione alla banca, altrimenti dovremo salutarli insieme al nostro tratto Casa da Sogno.