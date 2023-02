Come funziona la creazione del personaggio in Hogwarts Legacy?

Come potete leggere nel nostro provato di Hogwarts Legacy, l'Action/RPG di Avalanche Software permette di creare un aspirante mago o strega quindicenne, all’alba di un percorso scolastico presso l’istituto che dà nome al gioco. A proposito della funzione di editor del personaggio, ecco com’è strutturata e tutto ciò che sappiamo a riguardo.

In modo simile a quanto visto in molti altri esponenti dello stesso genere, la creazione del personaggio in Hogwart Legacy parte da una serie di preset (parliamo di oltre trenta modelli) utili come base da cui partire. La realizzazione del proprio avatar prosegue poi con le forme del viso, il colore della pelle, quello dei capelli e lo stile dell’acconciatura.



Anche in questo caso il numero di capigliature si attesta intorno alle trenta unità, che unite ad altri dettagli quali la presenza di cicatrici, segni particolari e accessori, concedono una più che discreta libertà di personalizzazione. Purtroppo la stessa profondità non sembra applicarsi anche ai tipi di voce, che pur essendo variabili agendo sulla loro tonalità si limitano ad appena un paio di alternative.

Vi ricordiamo infine che sulle pagine di Everyeye potete scoprire come ottenere due elementi cosmetici gratis in Hogwarts Legacy, che corrispondono a una maschera e a un completo scolastico.