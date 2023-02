Come funziona la difficoltà in Redfall: ce lo spiega Arkane

Redfall è distante ancora qualche mese dalla sua uscita su PC e Xbox Series X/S, fissata al 2 maggio 2023, ma nel frattempo Arkane Studios rivela sempre più dettagli sul suo atteso FPS single player e cooperativo, comprese informazioni sul livello di difficoltà del gioco.

In una serie di Q&A ufficiali pubblicati sul sito di Bethesda, gli sviluppatori rispondono alle curiosità di un utente su come verrà regolato il grado di sfida a seconda che si giochi in solitaria o con altri utenti. Arkane conferma che la difficoltà è dinamica e si adatta ad ogni circostanza: se in single player la campagna si fa semplicemente più impegnativa proseguendo nell'avventura ed a seconda del grado di sfida selezionato, gli autori fanno un discorso più approfondito per il multiplayer.

"Per la cooperativa teniamo sempre in conto i progressi nella campagna e la difficoltà selezionata, ma consideriamo anche il numero di giocatori coinvolti. A seconda delle dimensioni del vostro party, vedrete cambiamenti nella tipologia di nemici che incontrerete, nella loro forza rispetto al single player e nella frequenza dei tratti d'elite. Non si tratta però di cambiamenti generici: alcuni scontri saranno più semplici o impegnativi di altri, ed altri ancora non avranno alcuna differenza. Ma il punto è questo, il gioco dovrebbe sembrare più difficile poiché ci sono più giocatori attivi, ma la difficoltà non viene assolutamente regolata da un semplice moltiplicatore", dichiara Arkane.

Insomma, Redfall promette di venire incontro alle esigenze di ogni tipo di utente, facendo in modo che la sfida offerta dal gioco non sia mai eccessiva o mai troppo semplicistica a seconda di quanti giocatori sono coinvolti. Nel frattempo è stato anche ribadito che Redfall avrà lo stesso DNA dei precedenti giochi Arkane, per la gioia dei fan della compagnia.

Sebbene al momento dell'uscita il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass, gli amanti del formato retail saranno felici di sapere che la versione fisica Xbox di Redfall avrà il disco, contrariamente a quanto affermato da alcune voci di corridoio sulla questione.