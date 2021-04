Come funziona la garanzia di Nintendo Switch e quali problemi copre?

Se avete riscontrato problemi durante l'utilizzo della console Nintendo Switch, oppure non siete più in grado di utilizzarla a causa di un difetto imputabile alla sua fabbricazione, potete avvalervi della garanzia inclusa nell'acquisto del prodotto. Vediamo insieme come funziona.

La garanzia della Switch

Nintendo garantisce all'acquirente (cioè voi) una copertura della durata di 12 mesi a partire dal giorno dell'acquisto, in caso di malfunzionamenti della console stessa o di uno dei suoi componenti. Per avvalervi della garanzia dovrete comunicare all'assistenza clienti il difetto in questione e il numero di serie della Switch, e poi spedirla (possibilmente nello scatolo originale) entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione. Nel caso in cui Nintendo riconosca che la vostra console è affetta da un problema tecnico inerente al materiale usato oppure al processo di fabbricazione, provvederà a sostituirla o ripararla per voi in modo totalmente gratuito.

Esclusioni dalla garanzia

La garanzia, ovviamente, non copre tutto. Ecco i problemi di cui il servizio clienti di Nintendo non può occuparsi, e per i quali risulterebbe quindi inutile avviare la procedura:

software, giochi e altre console Nintendo (indipendentemente dal fatto che al momento dell’acquisto fossero inclusi o non inclusi nel Prodotto);

accessori, periferiche o altri articoli destinati ad essere utilizzati con il Prodotto ma non fabbricati da o per conto di Nintendo (indipendentemente dal fatto che tali articoli fossero o meno inclusi nel Prodotto al momento dell’acquisto);

il Prodotto se acquistato al di fuori dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera;

il Prodotto se acquistato di seconda mano oppure noleggiato o utilizzato per fini commerciali;

i vizi del Prodotto causati da danno accidentale, negligenza vostra e/o di terzi, uso scorretto, modifiche, utilizzo unitamente a prodotti non forniti, dati in licenza o autorizzati per l’uso con il Prodotto da Nintendo, virus informatici, connessione a Internet o altre forme di comunicazione elettronica, utilizzo del Prodotto in modo non conforme alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni, ovvero provocati da qualsiasi altra causa che non sia riconducibile a un vizio del materiale o del processo di fabbricazione;

vizi del Prodotto causati dall’utilizzo di pile o batterie ricaricabili difettose, danneggiate o che presentano fuoriuscita di liquidi, ovvero da qualsiasi altro uso di pile o batterie ricaricabili non conforme alle indicazioni contenute nella rispettiva Documentazione Nintendo;

una progressiva diminuzione della capacità ed efficacia delle pile o batterie ricaricabili per il Prodotto (quanto dura la batteria della Switch?);

il Prodotto qualora sia stato aperto, modificato o riparato da qualsiasi persona o società diversa da Nintendo o dai suoi partner autorizzati ovvero il cui numero di serie sia alterato, illeggibile o rimosso;

la perdita di qualsivoglia dato che sia stato caricato o memorizzato sul Prodotto da qualsiasi persona o società diversa da Nintendo o dai suoi partner autorizzati.

Come far valere la garanzia

Per contattare il servizio clienti e parlare del vostro problema, questo è il link del Centro Assistenza Clienti Nintendo. Dopo aver seguito la procedura, qualora la richiesta di garanzia sia andata a buon fine, vi suggeriamo vivamente di eseguire un backup di tutti i dati presenti sulla vostra Switch per poi formattarla (cioè ripristinarla allo stato di fabbrica). Questo perché con l’invio del prodotto accettate implicitamente il fatto che Nintendo o i suoi partner autorizzati non siano responsabili di alcuna perdita, cancellazione o danneggiamento di file o dati personali presenti sulla Switch. Inoltre, in seguito alla riparazione potrebbe risultare impossibile leggere i dati salvati nella scheda SD o trasferirli nuovamente nella memoria del Prodotto, quindi è vivamente consigliabile rimuoverla prima.

Infine vi raccomandiamo di inserire all'interno del pacco la copia del documento di acquisto, con la data dell'acquisto stesso.