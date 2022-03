Come funziona PlayStation Plus Collection su PS5?

Con l'arrivo sul mercato di PlayStation 5 nel novembre 2020 Sony ha deciso di attuare una manovra di marketing per cercare di attirare nuovi utenti verso il servizio in abbonamento di PlayStation Plus anche sulla console di nuova generazione. Come funziona PlayStation Plus Collection per PS5 e di cosa si tratta?

Sulla base di queste premesse è nata la PlayStation Plus Collection: si tratta di una speciale libreria di venti videogiochi PS4 retrocompatibili inclusa all'interno del prezzo dell'abbonamento. A differenza dei giochi gratuiti mensili, che se non vengono tempestivamente riscattati non sono più accessibili a partire dal mese successivo (a proposito, non dimenticate di dare un'occhiata ai giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022) la PlayStation Plus Collection risulta sempre interamente disponibile per gli abbonati al servizio, i quali possono scaricare e giocare liberamente i titoli inclusi nel catalogo.

PlayStation Plus Collection tutti i giochi

Bloodborne

Days Gone

Detroit Become Human

God of War

Infamous: Second Son

Ratchet & Clank

The Last Guardian

The Last Of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Fine di un Ladro

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

Da tempo circolano voci che vorrebbero Sony al lavoro su un servizio in abbonamento simile ad Xbox Game Pass da proporre ai propri utenti. Queste indiscrezioni hanno assunto una forma più definita con i rumor, tutt'oggi ancora tutti da verificare, sul cosiddetto Project Spartacus per PS4 e PlayStation 5, il quale dovrebbe unificare i vantaggi di PlayStation Plus e PlayStation Now in un solo abbonamento.