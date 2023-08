Come funziona PlayStation Portal: si può giocare senza la PS5?

Sony ha alzato ufficialmente il sipario su PlayStation Portal, la 'PS5 portatile' conosciuta fino a ieri con il nome in codice di Project Q. Le informazioni condivise dall'azienda nipponica rispondono a una delle domande più ricorrenti della community: i giochi di PlayStation Portal funzioneranno anche senza PS5?

Il nuovo dispositivo ideato dal colosso tecnologico giapponese, d'altronde, viene descritto dalla stessa Sony come un 'lettore remoto' studiato per garantire un'esperienza analoga a quella di PlayStation 5 'nel palmo della tua mano'.

Più che una console portatile 'classica', PlayStation Portal deve essere considerata come un'estensione di PS5 che consente ai possessori del 'monolite bianco' di fruire in streaming i videogiochi installati nell'SSD della propria console. Si potrà quindi giocare su PlayStation Portal senza la PS5?

Anche in questo caso, è Sony stessa a precisare che la riproduzione dei videogiochi su PlayStation Portal potrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso una PS5 connessa alla medesima rete Wi-Fi domestica (con una velocità minima di 5 Mbps o, preferibilmente, 15 Mbps).

Si tratta quindi di un vero e proprio 'lettore remoto', come ribadito dall'azienda giapponese nel riassumere le caratteristiche hardware e le funzionalità di questo dispositivo: gli acquirenti di PlayStation Portal, di conseguenza, potranno giocare ai propri titoli PS5 solo dopo aver acceso la console ed essersi premurati di connetterla alla stessa rete domestica accessibile in Wi-Fi a banda larga da PS Portal.

Le funzionalità di riproduzione dei giochi supportati e installati su PS5, inoltre, non includeranno lo streaming nel cloud dei videogiochi PlayStation Plus Premium, come pure i titoli da fruire con PlayStation VR2. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un video che mostra in azione PlayStation Portal.