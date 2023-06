Come funziona il PvP in Diablo 4? Guida con tutto quello che c'è da sapere

Il mondo di Diablo 4 è dilaniato da innumerevoli conflitti (a proposito, avete già letto la nostra recensione di Diablo 4?) Esplorando le vaste terre del Sanctuarium, sarà possibile fare squadra con altri avventurieri, esplorare assieme dungeon e boss, nonché riconquistare e rivendicare le città sotto assedio.

Così come è possibile cooperare con gli altri giocatori di Diablo 4, allo stesso modo è possibile sfidarli. Fedeli compagni del PvE possono trasformarsi in spietati traditori nel PvP. Reduce dai contraccolpi del precedente capitolo, in Diablo 4 Blizzard Entertainment inserisce la modalità PvP in chiave migliorata.

C'è il PvP in Diablo 4?

I contenuti PvP, acronimo di Player Vs Player, torneranno anche in Diablo 4. Accedendo a speciali zone, potrete scegliere di marchiarvi come “ostili” e di trasformarvi nel terrore degli altri giocatori. In queste aree del Sanctuarium, infatti, il rischio sarà più alto, come più alta sarà la ricompensa finale.

Negli scontri giocatore contro giocatore sarà possibile depredare la propria vittima per privarla del proprio bottino. L’unica regola da tenere in mente è una sola, quella che sta alla base dell’istinto di sopravvivenza: scegliere con cura il proprio avversario. Un errore potrebbe esservi fatale, da molti punti di vista. Scegliere il proprio avversario significa anche arrivare ben equipaggiati agli scontri, adoperando una classe con cui si è acquisita familiarità e di cui si conoscono punti di forza e punti di debolezza. Se siete alle prime armi, date un’occhiata alla nostra guida preliminare su classi, livelli, spawn dei boss e ricompense.

Tenete a mente, inoltre, che le aree del PvP sono aperte a tutti, che si tratti di giocatori singoli o di gruppi di giocatori. Diablo 4 raggrupperà le aree per livello dei giocatori, così da evitare sbilanciamenti o monopolizzazioni del territorio da parte dei player più alleanti. Ciò nonostante, state attenti se siete da soli, perché potrete comunque incontrare gruppi di avventurieri che giocano insieme, pronti ad aggredirvi senza rimorso.

Come funziona il PvP in Diablo 4

In Diablo 4 le attività del PvP si svolgono all’interno di aree speciali del Sanctuarium che prendono il nome di “Campi dell’odio”. Si tratta di zone del mondo in cui la presenza di Lilith ha iniziato a trapelare, contaminando il territorio con zone infette.

Qui i giocatori potranno sfidarsi in un conflitto aperto e avere la possibilità di raccogliere dei frammenti. Tuttavia, per poter riportare questi frammenti in città, i giocatori dovranno prima purificarli. Ogni volta che viene iniziato un processo di purificazione presso un altare, tutti gli altri contendenti nell’arena riceveranno un avviso e, ingolositi dai frammenti, sicuramente molti di loro cercheranno di rubarli al possessore in un duello all’ultimo sangue. Se riuscirete a conservare i frammenti purificati e ad uscire vivi dai Campi dell’odio, potrete tornare nelle città vicine e venderli in cambio di una serie di oggetti cosmetici e ricompense di vario tipo. Ad ogni modo, i Campi dell’odio ospiteranno anche quest ed eventi di varia natura.

Nel malaugurato caso in cui doveste rimanere uccisi da uno scontro con un giocatore o con un avversario controllato dal computer, perderete tutti i frammenti che avete collezionato sino a quel momento. Diablo 4 riserva quindi un meccanismo punitivo a coloro che cadranno nei Campi dell’odio. Sopravvivranno solo i più feroci. Vi ricordiamo che Diablo 4 è previsto arrivare su PS5, PS4, PC, Xbox Series X e Xbox One il 2 Giugno in accesso anticipato e il 6 Giugno in tutti gli altri casi. Sulle nostre pagine trovate tutte le informazioni su quando aprono i server e 5 cose da sapere assolutamente prima di giocare a Diablo 4.