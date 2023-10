Come funziona Silent Hill Ascension? Data e ora del primo episodio della serie interattiva

Genvid e Konami Digital Entertainment hanno annunciato che trasmetteranno in streaming la premiere di Silent Hill Ascension il primo novembre alle 03:00 del mattino ora italiana. Il pre-show della premiere inizierà alle 2:30 del mattino, condotto da Greg Miller e dal team di Kinda Funny Games.

La prima decisione può già essere presa e avrà un impatto sull'esito delle scene iniziali della live, condizionando il destino di uno dei personaggi, Rachel Hernandez. Prima dello show è previsto inoltre uno speciale intitolato Silent Hill Ascension The Essentials per capire come funziona la serie.

La prima decisione di Ascension segue le complesse vite di due famiglie in pericolo, in cui troviamo la già citata Rachel Hernandez e Joy Cirelli, in cerca di guarigione spirituale. Quando le cose volgeranno inevitabilmente al peggio, cosa dovrebbe dire Rachel a Joy?

A) Finire il giuramento

B) Scappare!

C) Chiedere pietà?

Sarete voi a decidere. Dopo la premiere, i giocatori potranno tornare in qualsiasi momento sull'app mobile o su Ascension.com per guardare le ultime scene on-demand, risolvere enigmi e partecipare alle decisioni sulla storia. Oppure, ogni notte alle 3:00, potrete assistere in diretta allo svolgersi degli eventi e partecipare a sequenze interattive con il resto del pubblico, determinando il destino a lungo termine dei personaggi principali.

E' ora disponibile anche il Founder's Pack di Silent Hill Ascension che include personalizzazioni esclusive per il profilo, come l'icona del Fondatore, la cornice del Fondatore e una cornice, emoji e adesivo a tema. E' incluso anche un Season Pass della Stagione 1 che consente di sbloccare oltre 100 livelli di ricompense e Punti Influenza e ulteriori cosmetici esclusivi, al prezzo di €22,99.



Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Silent Hill Ascension, abbiamo avuto modo di vedere in anticipo il primo episodio della serie interattiva di Konami.