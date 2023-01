Come funziona il sistema di progressione di Hogwarts Legacy?

Dopo aver giocato a Hogwarts Legacy, abbiamo avuto anche il piacere di scambiare quattro chiacchiere con Troy Johnson, Advanced Game Designer di Avalanche Software, al quale abbiamo fatto alcune domande legate anche al sistema di progressione.

Come funziona dunque il sistema di progressione di Hogwarts Legacy? Ce lo dice proprio Troy: "Il sistema di progressione sostanzialmente si basa sui progressi scolastici che potremo compiere sui banchi di scuola. Questo per noi significa vivere dentro Hogwarts. È un gioco su Hogwarts, dunque il potenziamento del mago/strega passa inevitabilmente per le lezioni. Frequentarle è molto significativo, perché tramite queste attività potrete imparare nuovi incantesimi oppure ottenere abilità."

Inoltre, scopriamo che: "potrete anche evolvere e sviluppare i singoli talenti nel modo che più preferite." Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra intervista a Troy Johnson su Hogwarts Legacy, in qualità di Advanced Game Designer, Troy ha gentilmente risposto alle nostre domande legate alle meccaniche di gioco e a tanti altri aspetti della produzione.

Hogwarts Legacy è atteso per il 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ad aprile il gioco uscirà su PS4 e Xbox One e infine a luglio debutterà anche su Nintendo Switch. Siete impazienti? Ecco come giocare prima del lancio ad Hogwarts Legacy.