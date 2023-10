Come funziona il viaggio rapido in Marvel's Spider-Man 2?

Il viaggio rapido di Marvel's Spider-Man 2 è pensato per essere utile e allo stesso tempo divertente: non soltanto ci consentirà di risparmiare tempo, ma renderà l'attraversamento della città estremamente appagante. Scopriamo come funziona.

Uno dei miglioramenti più significativi rispetto al primo episodio realizzato da Insomniac riguarda proprio il modo in cui possiamo attraversare la città. Sia chiaro, dondolarsi tra i grattacieli fra i numerosi isolati di New York resta un grandissimo divertimento, ma l'aggiunta della tuta alare in Marvel's Spider-Man 2 rende gli spostamenti molti più veloci.

Il viaggio rapido in questo secondo capitolo poggia su meccaniche molto soddisfacenti. Come vi raccontiamo nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, potremo infatti sfruttare i cerchi luminosi in giro per la città per darci una spinta o usare i tunnel ventosi, che ci faranno sfrecciare veloci come proiettili.

Il viaggio rapido in questo secondo capitolo dedicato alle avventure dell'Uomo Ragno è uno dei più fulminei mai implementati, oltre che essere fra i più scenografici e ci consentirà di esplorare la città con stile e velocità.

Oscillare e planare attraverso i quartieri di New York è incredibilmente appagante e ha la capacità di tuffarci nell'azione anche nel pieno del suo svolgimento narrativo. Potremo dunque viaggiare velocemente verso qualsiasi punto della mappa e continuare a oscillare o planare.