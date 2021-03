Come funziona Xbox Game Pass Ultimate e quanto costa?

Game Pass è un servizio in abbonamento disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Android che consente di giocare ad un grande catalogo di giochi in continua espansione, nel quale sono compresi tutti i titoli Microsoft fin dal day-one, pagando un abbonamento mensile relativamente contenuto.

Esistono tuttavia diversi piani di abbonamento, in grado di andare incontro alle esigenze di tutti i videogiocatori. Xbox Game Pass per console, ad esempio, costa 9,99 euro e offre l'accesso ai videogiochi per Xbox One e Xbox Series X. A questo si aggiunge Xbox Game Pass per PC a 9,99 euro, che invece permette di giocare al catalogo su Windows 10 e l'accesso al catalogo di EA Play.

Il piano più completo in assoluto è tuttavia Xbox Game Pass Ultimate, che a 12,99 euro al mese offre l'accesso completo sia a Game Pass per console sia a Game Pass per PC, la possibilità di giocare ad un'ampia selezione di titoli su Android via cloud, tutti i vantaggi di Xbox Live Gold (multiplayer su console, quattro giochi gratis ogni mese e sconti), l'intero catalogo di EA Play su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, e dei vantaggi esclusivi sotto forma di contenuti di gioco. Alla luce di ciò, Xbox Game Pass Ultimate risulta anche essere l'opzione più conveniente in assoluto per coloro che posseggono più di una piattaforma. Tutti i piani offrono inoltre degli sconti esclusivi per gli abbonati. Ricapitolando:

Xbox Game Pass per console - 9,99 euro al mese

Accesso a centinaia di giochi per Xbox One e Xbox Series X|S, incluse le esclusive Microsoft fin dal lancio;

Sconti esclusivi per gli abbonati.

Xbox Game Pass per PC - 9,99 euro al mese

Accesso a centinaia di giochi per PC, incluse le esclusive Microsoft fin dal lancio;

Sconti esclusivi per gli abbonati;

EA Play per PC, una selezione dei migliori titoli di Electronic Arts.

Xbox Game Pass Ultimate - 12,99 euro al mese

Accesso a centinaia di giochi per Xbox One, Xbox Series X e PC, incluse le esclusive Microsoft fin dal lancio;

Accesso a una selezione di giochi sul telefono o tablet Android via Cloud (Beta);

Sconti esclusivi per gli abbonati;

EA Play per PC e console;

Xbox Live Gold e tutti i suoi vantaggi su console, dal gioco multiplayer ai Games With Gold e i Deals with Gold;

Vantaggi gratuiti, inclusi contenuti di gioco e offerte dei partner, consultabili dalle app.

Potete abbonarvi al piano di Xbox Game Pass che meglio si adatta alle vostro esigenze dirigendovi a questo indirizzo . Se è la prima volta che lo fate, potete ottenere. Attenzione: si attiva immediatamente il rinnovo automatico a prezzo pieno, ma potete disattivarlo in qualsiasi momento.