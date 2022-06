Come funzionano le abilità in Diablo Immortal?

Diablo Immortal riporta su PC e sistemi mobile, in formato free-to-play, la medesima formula che ha reso celebre la saga Action-RPG targata Blizzard. Equipaggiamenti e abilità sono al centro delle dinamiche di gameplay del gioco: ecco come cambiare i poteri assegnati al proprio personaggio.

In Diablo Immortal (ecco l'orario di apertura dei server di Diablo Immortal) è possibile equipaggiare quattro abilità passive ed un attacco primario. Per personalizzare il proprio assetto da combattimento non dovete far altro che selezionare il menu in alto a destra dello schermo e proseguire nella sezione denominata 'abilità'. Qui appariranno una serie di poteri equipaggiabili: è possibile trascinare l'icona relativa all'oggetto interessato e muoverla nel punto della selezione rapida per voi più comodo.

In questo spin-off le abilità che usate guadagneranno esperienza da sole, aumentando di livello con il passare del tempo. Non sarete quindi chiamati a capire manualmente come sviluppare i vostri poteri, limitandovi perciò alla scelta di quali abilità utilizzerete per abbattere le armate demoniache di Diablo. Inoltre, potrete indossare speciali amuleti in grado di potenziare ulteriormente le vostre mosse, in modo da costruire la build più efficace e divertente per il vostro personaggio.

