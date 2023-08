NBA 2K24: come funzionano i nuovi Distintivi su PS5 e Xbox Series X|S?

Di ritorno dagli epici Mamba Moments di Kobe Bryant in NBA 2K24, 2K Sports ci porta alla scoperta di un'altra novità ludica e contenutistica del simulatore di basket firmato da Visual Concepts, ovvero il nuovo sistema dei Distintivi.

Disponibile sin dal lancio nelle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di NBA 2K24, i nuovi Distintivi consentiranno ai giocatori di concentrarsi sui propri punti di forza e riuscire, così facendo, a sperimentare diverse build nella modalità Il Mio Giocatore.

Si tratta perciò di un sistema che sprona gli appassionati di basket a lavorare sui propri fondamentali per dominare i ruoli dei propri atleti preferiti, dai portatori di palla ai playmaker passando per i difensori. In quest'ottica rientrano tutti gli interventi compiuti da Visual Concepts per rivedere e perfezionare ogni aspetto del precedente distema deputato a gestire i Distintivi nei videogiochi della serie NBA 2K:

Nuova esperienza di costruzione del giocare nella modalità Il mio Giocatore . NBA 2K24 ha introdotto modelli di giocatori NBA personalizzabili insieme a una nuova pagina per la realizzazione del proprio giocatore, ulteriori classifiche dei distintivi, miglioramenti agli archetipi che aiuteranno a prevenire le meta-build e altro ancora

Progresso dei livelli dei distintivi. Un nuovissimo sistema di progresso dei distintivi contribuirà a dare una sensazione più autentica alla modalità Il mio Giocatore. I giocatori non dovranno più scegliere con quali distintivi equipaggiare il proprio giocatore e non saranno più bloccati dai punti distintivo e dalle categorie che li limitavano in passato. I distintivi si guadagnano con la fruizione degli stessi, il che significa che più un giocatore utilizza un distintivo nel gioco, più progredisce verso il livello successivo

Il lancio di NBA 2K24 è fissato per l'8 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in una versione caratterizzata da numerose migliorie grafiche e di gameplay da fruire in maniera specifica sulle console Sony e Microsoft di ultima generazione. A tal proposito, qui trovate un approfondimento su NBA 2K24 e la tecnologia next gen che cambia il gameplay.