Come funzionano i giochi gratis su PlayStation Plus?

Il servizio di abbonamento riservato ai possessori di una console Sony e noto come PlayStation Plus offre la possibilità di aggiungere alla raccolta personale due o più giochi che cambiano ogni mese e sono completamente gratis per gli iscritti. Vediamo nel dettaglio il funzionamento di questo servizio così amato dai giocatori.

Oltre a garantire la possibilità di giocare online in multigiocatore su molti titoli, 100 GB di spazio di archiviazione in Cloud per i dati di salvataggio dei giochi e molti sconti sul PS Store, il servizio PS Plus vi regala ogni mese giochi PS4, PlayStation VR e PS5 da scaricare e aggiungere alla raccolta.

Questa selezione di titoli cambia di mese in mese, ed è possibile scaricare quelli che volete finché siete abbonati e finché non compaiono quelli del mese successivo, in qualsiasi momento. Per fugare ogni dubbio in proposito, diciamo subito che si tratta di versioni complete dei giochi proposti, identiche in tutto e per tutto a una copia digitale acquistabile dallo Store. Quando ne scaricate uno, anche se non lo installate, sarà a vostra disposizione fintanto che resterete membri del PS Plus. Nel momento in cui la sottoscrizione al servizio termina per un qualsiasi motivo, però, non potrete più giocarci o installarlo. Se decidete invece di sospendere l'abbonamento, i giochi del PS Plus che avete aggiunto alla raccolta resteranno disponibili sino a fine mese, momento in cui terminerà ufficialmente l'abbonamento.

Dovete sapere comunque che, una volta acquistato un nuovo abbonamento (che sia mensile o annuale), tutti i contenuti precedenti e i giochi dei mesi scorsi torneranno disponibili. Se non l'avete ancora fatto, questo potrebbe essere un buon momento per iscrivervi al PS Plus dato che i giochi gratis PS Plus di marzo sono ben 4.