Come funzionano i mouse da gaming? Caratteristiche e funzionalità

Vi sarà sicuramente capitato, prima o poi, di notare la dicitura mouse da gaming, o mouse da gioco, applicata applicata ad alcuni mouse in vendita tra gli accessori videoludici dei maggiori rivenditori. Scopriamo quindi cosa sono e in cosa si differenziano dai mouse normali.

Un mouse da gaming non è altro che un normale mouse per computer con in aggiunta alcune particolari caratteristiche, hardware e software, che lo rendono di conseguenza più adatto ad essere utilizzato per videogiocare, sia a livello amatoriale e personale che a livello competitivo.

DPI

Il DPI (in inglese: Dots Per Inch, punti per pollice) è un indicatore che misura la quantità di punti che il cursore del mouse può percorrere per ogni lunghezza di movimento (in questo caso, per pollice). Più questo valore è alto, maggiore sarà la sensibilità effettiva del mouse, e quindi la sua precisione: inoltre, un alto valore di DPI permetterà di ridurre il lag percepito tra il movimento effettivo del mouse e lo spostamento del cursore sullo schermo.



In generale, i mouse da gaming tendono ad avere valori alti o altissimi di DPI, che però non sono sempre necessari, e potrebbero addirittura diventare fastidiosi nell’esecuzione delle operazioni al PC di tutti i giorni. Ecco quindi che entra in gioco la possibilità di modificare a vostro piacimento il valore dei DPI del vostro mouse, in modo da avere sempre la miglior prestazione a seconda della situazione.

Tasti Aggiuntivi

Un mouse da gaming si distingue anche per la presenza di alcuni tasti aggiuntivi sulla scocca, rispetto ai canonici tasti destro, sinistro e rotella centrale: questi tasti aggiuntivi possono essere solitamente configurati a vostro piacimento per poter essere poi utilizzati per compiere determinate funzioni, in modo da risparmiare tempo e guadagnarne quindi in velocità d’esecuzione, un ottimo risultato soprattutto se avete intenzione di utilizzare il mouse con videogiochi di tipo competitivo online. Molto spesso potrete anche creare dei veri e propri preset con i tasti aggiuntivi, in modo da cambiarli al volo a seconda della situazione.

Polling Rate

Il polling rate non è altro che la velocità di aggiornamento della posizione del mouse: misurato in Hertz, tanto più sarà alto questo valore tanto minore sarà il lago percepito durante il movimento del mouse. In questo modo, la reattività dei comandi impartiti tramite il mouse sarà nettamente migliorata, aumentando così le prestazioni in gioco.