Come funzionano i preordini dei videogiochi su Amazon?

Con un trend in crescita ormai da qualche anno, al giorno d'oggi sempre più videogiocatori scelgono di acquistare i propri prodotti attraverso rivenditori alternativi ai negozi fisici collocati sul territorio, sfruttando piuttosto i numerosi store digitali oppure piattaforme online come Amazon.

Proprio quest'ultima è una delle piattaforme di eCommerce più utilizzate dai videogiocatori per acquistare i propri titoli preferiti, poiché propone spesso sconti, vanta un'ottimo servizio clienti e permette di effettuare preordini dei videogiochi non ancora usciti ufficialmente in modo facile, veloce, sicuro ed economico. Ecco quindi come si fa ad effettuare il preordine di un prodotto videoludico su Amazon non ancora uscito ufficialmente sul mercato.

Una volta individuato il prodotto che avete intenzione di acquistare, potrete effettuare il preordine prima della data d'uscita effettiva semplicemente premendo sull'opzione Preordina ora che comparirà al posto della solita opzione Acquista all'interno della pagina dedicata al prodotto, dopodiché selezionate Procedi all'acquisto.



A questo punto dovrete inserire il vostro indirizzo di consegna e il metodo di pagamento, dopodiché vi verrà chiesto di selezionare la tipologia di consegna: per ricevere il prodotto nel giorno stesso di uscita ufficiale del gioco, quindi al cosiddetto Day One, dovrete selezionare la consegna standard per ottenere l'opzione Ricevilo il giorno dell'uscita. In questo modo sarete sicuri di ricevere il gioco il giorno stesso della sua uscita ufficiale sul mercato, ma pagherete solamente nel momento in cui l'articolo verrà effettivamente spedito e l'ordine eseguito.

Nonostante la procedura sia molto semplice ed immediata, è comunque necessario soffermarsi su alcuni importanti dettagli: Assicuratevi che la data di scadenza del metodo di pagamento inserito sia successiva alla data di uscita del prodotto che state preordinando. Assicuratevi che l'ordine contenga solamente l'articolo a cui si applica la consegna nel giorno dell'uscita. Per ottenere la consegna nel giorno stesso dell'uscita dovrete selezionare la consegna Standard durante il completamento del preordine almeno due giorni prima della data d'uscita effettiva.