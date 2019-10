Come funzionerà la retrocompatibilità tra PlayStation 4 e PS5? Sony non lo sa ancora

Sappiamo che PlayStation 5 sarà compatibile con i giochi PS4, ma come verrà gestito esattamente questo aspetto? Nell'articolo di Wired non si fa alcun cenno alla retrocompatibilità della nuova console Sony tuttavia interessanti dettagli in merito arrivano dalle pagine di Famitsu.

La testata giapponese ha interpellato un portavoce di Sony Interactive Entertainment Japan & Asia, il quale ha commentato usando queste parole (traduzione inglese a cura di DualShockers): "al momento siamo al lavoro per garantire la compatibilità totale con tutti i giochi del catalogo PlayStation 4 ma non possiamo assicurarlo, posso confermarvi che stiamo lavorando con tutti i principali sviluppatori per fare in modo che tutti i giochi PS4 siano compatibili con PlayStation 5."

Sony sembra non avere ancora stabilito dei piani precisi riguardo la retrocompatibilità software tra PlayStation 4 e PS5, c'è chi ipotizza nella distribuzione di patch capaci anche di migliorare il comparto tecnico e ottimizzare i "vecchi" giochi ma si tratta al momento solo di speculazioni.

Nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più anche su questa caratteristica di PlayStation 5, una delle più richieste dalla community dopo la totale assenza di retrocompatibilità (anche per quanto riguarda il catalogo digitale) tra PlayStation 3 e PS4. E voi cosa ne pensate?