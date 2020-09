Come sarebbe una fusione tra Nathan Drake e Joel? Un mash-up spunta in rete

I ragazzi di Naughty Dog sono riusciti a segnare anche questa generazione di console non con uno, bensì con due franchise. I cagnacci hanno fatto divertire ed emozionare l'intera comunità di videogiocatori su PlayStation 4 prima con Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta, e poi con The Last of Us Part 2.

I due franchise includono due dei protagonisti più amati dai videogiocatori: Nathan Drake da un lato, Joel Miller dall'altro. Vi siete mai chiesti come sarebbe la fusione tra questi due personaggi? Probabilmente no, ma il web ci riserva continuamente delle sorprese. Un giocatore, che evidentemente si è affezionato molto a tutti e due, si è servito della nota applicazione Face App per fondere il modello di Nathan tratto da Uncharted 4 con quello di Joel pescato da The Last of Part 2.

Il risultato, particolarmente riuscito a nostro parere, potete ammirarlo in calce a questa notizia. L'inedito personaggio include i tratti distintivi di entrambi, come la mascella squadrata di Drake e la rudezza di Joel, e sembra avere carisma da vendere. Voi cosa ne pensate? Aspettiamo i vostri pareri nei commenti! Intanto, ne approfittiamo per segnalarvi che The Last o Us Part 2 ha battuto un nuovo record, diventando il gioco per PS4 con la più alta percentuale di completamento di sempre.