Ecco come Gears of War è stato influenzato da Mad Max: Fury Road

Durante una recente intervista, il boss di The Coalition, Rod Fergusson, ha parlato di come in particolare gli ultimi due capitoli di Gears of War sarebbero stati ispirati dal film Mad Max: Fury Road, anch'esso peraltro un grandissimo successo.

Stando a quanto dichiarato infatti, Gears of War 4 raccontava più che altro la storia di Kait Diaz, nonostante JD Fenix fosse il personaggio giocabile, un po' come la vera protagonista di Fury Road fosse Furiosa, mentre a dare il nome al film fosse Max, per l'appunto.

"Mad Max: Fury Road era in realtà la storia di Furiosa, e Mad Max era quello che la rendeva possibile. È quello che abbiamo fatto con Gears of War 3. Era in realtà la storia di Kait che tentava di salvare sua madre, e JD era lì per facilitarle il compito".

In Gears of War 5 è stato però deciso un cambio di rotta, in quanto il team alla fine ha pensato che sarebbe stato di maggior impatto giocarlo dal punto di vista di Kait stessa: "È in effetti più immersivo giocare la storia piuttosto che guardarla, quindi invece di essere JD che guarda Kait fare delle cose, perché non giocare nei panni di Kait e farle tu in prima persona?".

Insomma un cambio di prospettiva importante, che vedremo se farà piacere ai fan. Nel frattempo, Gears 5 arriva a Settembre su Xbox One e PC. Potrebbe essere diffuso anche su Project Scarlett, ma per il momento Microsoft non ne ha ancora parlato. In attesa del gioco, date un'occhiata alla nostra anteprima di Gears of War 5.