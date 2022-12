Come avere Genshin Impact in italiano: la guida per attivare testi e sottotitoli ITA

Dal 7 dicembre l'aggiornamento 3.3 di Genshin Impact è disponibile per tutti, questo update è molto atteso dai giocatori italiani in quanto aggiunge la localizzazione in italiano per quanto riguarda i testi, le voci di menu e i nomi degli oggetti. Ecco come avere Genshin Impact in italiano.

Dopo un'attesa di più di due anni, adesso i giocatori di Genshin Impact possono giocare con i testi in italiano. Basta seguire questi pochissimi passaggi per recarsi nell'apposita schermata e cambiare la lingua di Genshin Impact. Per iniziare, avviate il gioco su una qualsiasi piattaforma e cliccate sulla schermata principale per entrare in partita. A questo punto, cliccate sull'icona a forma di testa nell'angolo in alto a sinistra se utilizzate un dispositivo con touch screen, invece premete start sul controller: in questo modo aprirete il menu con numerose opzioni. Selezionate l'icona a forma di ingranaggio sulla colonna a sinistra per accedere alle impostazioni e spostatevi sulla voce 'Language'. Vi ritroverete così nel menu dedicato alla personalizzazione di sottotitoli e doppiaggio: a voi interessa l'opzione 'Game Language', sulla quale dovrete cliccare per far apparire un lungo menu a tendina in cui selezionare italiano. Applicate la modifica e, nel caso in cui non dovesse modificarsi istantaneamente la lingua di gioco, riavviatelo.