Just Dance 2021: come si gioca da soli o con gli amici?

Just Dance 2021 è la più recente iterazione, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, di una serie presente sul mercato da ormai alcuni anni, pubblicata da Ubisoft, la quale si presenta come una sorta di party game atipico che può essere apprezzato sia insieme ad un gruppo di amici che, all'occorrenza, in solitaria.

In particolare, l'obiettivo principale di ogni gioco della serie di Just Dance è quello di far sfidare i diversi giocatori a colpi di ballo: il gioco potrà decretare il vincitore di ogni sfida assegnando un punteggio ad ogni passo di danza eseguito dai giocatori, i quali dovranno cercare di replicare i movimenti di una silhouette che si muoverà sullo schermo. Quest'ultima non è altro che una figura che serve a mostrare ai giocatori i movimenti corretti da eseguire per ballare una specifica canzone: più i movimenti dei giocatori saranno precisi e vicini a quelli della figura sullo schermo, maggiore sarà la valutazione di ogni loro passo di danza, e di conseguenza maggiore sarà il punteggio da loro ottenuto. Oltre a questi punteggi semplici esiste anche un sistema di conteggio dei punti che tiene conto di combo, moltiplicatori e altre opzioni utili ad aumentare il proprio punteggio il più velocemente possibile, in modo da cercare di arrivare primi alla fine della canzone.

Per iniziare a giocare a Just Dance 2021 su una qualsiasi delle piattaforme che supportano il gioco dovrete innanzitutto selezionare il numero di giocatori che prenderanno parte alla sfida di ballo, tendenzialmente un numero compreso tra 1 e 4 giocatori. Il passo successivo sarà scegliere una delle moltissime canzoni presenti nel database del gioco, un elenco che ogni anno viene ampliato sia tramite aggiornamenti che grazie alla pubblicazione dei nuovi capitoli della serie, in modo da includere anche le canzoni più recenti e di maggior successo. Dopo aver scelto la canzone che farà da base musicale alla vostra sfida di ballo non vi resterà altro da fare che iniziare la vostra partita e portarla a termine per decretare il vincitore, ovvero il giocatore che riuscirà a conquistare il maggior numero di punti all'interno del gruppo.