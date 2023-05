Come si gioca a Nissan Booster? La Formula E non è mai stata così interattiva

Quest'anno la Formula E è più interattiva che mai, per la stagione 2022-2023 ancora in corso Nissan ha pensato di lanciare un gioco virtuale capace di coinvolgere il pubblico da casa: scopriamo come si gioca a Nissan Booster nel nostro nuovo video speciale.

Nissan Booster è un particolare gioco free to play (dunque non richiede quote di iscrizione, non dovete acquistare nessun consumabile) realizzato grazie alla tecnologia della blockchain. Nissan ha creato 71 carte NFT differenti con le quali possiamo creare i nostri pronostici e guadagnare punti XP (eXperience Points). Ogni carta rappresenta infatti un possibile evento che potrebbe accadere ai piloti o alle vetture durante ogni round di gara della Formula E. Prima di ogni E-Prix non dobbiamo fare altro che giocare le carte che desideriamo e sperare di indovinare i pronostici: ovviamente più pronostici indovineremo, più punti XP guadagneremo. Al momento dell'iscrizione al gioco, che può avvenire semplicemente collegando il nostro account Discord alla piattaforma Nissan Booster, ci verranno assegnate 14 carte NFT, indovinando i pronostici però potremo guadagnarne di altre gara dopo gara. In palio c'è un viaggio a Londra per assistere dal paddock all'ultimo E-Prix della stagione attuale, nel weekend del 29 e 30 luglio 2023. Avete tempo fino al prossimo 17 luglio per collezionare punti XP e scalare la classifica di Nissan Booster: solo chi arriverà primo sarà proclamato vincitore.

Per rimanere sempre aggiornati su Nissan Booster e il team Nissan di Formula E vi ricordiamo di seguire il server Discord di Nissan Booster.