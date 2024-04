Come giocare a 120 Hz su PS5 con TV e monitor compatibili - Aggiornata

Aggiornamento: per maggiore chiarezza il contenuto è stato editato, con una distinzione più netta tra 120 Hz e 120 FPS, così da rendere la guida più facilmente comprensibile.

Tra le varie funzionalità della console Sony c'è anche la possibilità di giocare a 120 Hz su PlayStation 5. Scopriamo come fare per attivarla e quali sono i requisiti necessari per giocare ad una frequenza di aggiornamento più elevata.

Come attivare i 120 Hz su PS5

Per poter giocare a 120 Hz su PlayStation 5 è necessario modificare due diverse voci nel menu delle impostazioni. Innanzitutto, recatevi nel menu delle opzioni: dalla schermata principale di PS5, premete il tasto Triangolo e, quando il cursore è in alto a destra, cliccate con la X sull'icona a forma di ingranaggio. Selezionate quindi la voce Schermo e video e, sotto Uscita video, abilitate l'opzione Uscita a 120 Hz.



Tornate alla schermata principale delle impostazioni e scegliete la voce Dati salvati e impostazioni giochi/app, poi cliccate su Preimpostazioni del gioco: da qui, assicuratevi che in corrispondenza di Modalità prestazioni o Modalità risoluzione sia attivata la preferenza sulle prestazioni. Esiste anche un terzo passaggio che vale solo per alcuni giochi.



Occorre infatti precisare che l'attivazione dei 120 Hz non è sempre sufficiente per giocare a 120 fotogrammi al secondo e talvolta occorre attivare anche un'altra opzione direttamente nel gioco, come accade ad esempio in titoli come Call of Duty, Fortnite e Destiny 2.

Cosa serve per giocare a 120Hz su PS5?

È bene sottolineare che possono giocare ad una frequenza di aggiornamento più elevata su PS5 solo ed esclusivamente coloro i quali sono in possesso di un televisore o di un monitor che supportano i 120Hz. In alcuni modelli di TV meno recenti (prodotti generalmente prima del 2020) è possibile giocare a 120FPS/120Hz ma non in 4K: in questi casi, generalmente è sufficiente abbassare la risoluzione di PlayStation 5 per poter abilitare i 120 Hz.



Non dimenticate inoltre che solo alcuni giochi supportano la frequenza d'aggiornamento più elevata su PS5. Ad esempio The Last of Us Parte 2 Remastered gira a 120 Hz e tra gli altri citiamo anche Marvel's Spider-Man Remastered, Gran Turismo 7, Call of Duty Warzone, Ratchet & Clank Rift Apart e Fortnite, ma anche DOOM Eternal, Destiny 2, Call of Duty Modern Warfare 3, DiRT 5, Devil May Cry V Special Edition, Overwatch 2, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Teardown, solamente per citarne alcuni. Anche God of War Ragnarok supporta i 120 fps su PS5.

Su Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti di oggi.