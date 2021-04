Come giocare bene a Call of Duty Mobile e migliorare le prestazioni

La versione per mobile del popolare sparatutto in prima persona, sviluppata da Tencent e pubblicata da Activision, ha avuto un notevole successo fin dal momento del lancio, a settembre del 2019. La popolarità non accenna a diminuire, come testimoniato dagli sbalorditivi guadagni di COD Mobile dell'anno scorso.

Sebbene possa sembrare un controsenso, l'idea di uno sparatutto frenetico come Cod da giocare su un tablet o un cellulare non è per niente folle: tra le tante modalità disponibili (tra cui un Battle Royale), le molte armi, i veicoli e alcune delle mappe più iconiche del franchise, troverete modo di divertirvi e migliorare le vostre abilità, scalando le classifiche. A proposito di ciò, vogliamo darvi qualche utile consiglio per diventare più bravi e sfruttare così al massimo la potenzialità di questo interessante titolo.

Come migliorare in COD Mobile

Il gioco offre molte più possibilità rispetto a un qualsiasi altro FPS per mobile: ci sono molte classi tra cui scegliere, ognuna con caratteristiche differenti e abilità uniche, veicoli da guidare e da cui sparare (potete addirittura pilotare gli elicotteri), missioni da compiere; gli sviluppatori, inoltre, aggiornano costantemente playlist e contenuti, mantenendo l'attrattiva di Cod Mobile sempre alta.

Qui di seguito vi proponiamo 10 suggerimenti e "trucchi" per diventare degli ottimi giocatori.

Usate le giuste impostazioni grafiche

Se il vostro dispositivo la grafica Ultra HD ma vi non riesce a far girare il gioco a un frame rate elevato, dovreste considerare di cambiare le impostazioni grafiche. Scegliete Qualità grafica HD o "Medio" per consentire al cellulare di far girare il tutto fluidamente e, soprattutto, per fare in modo che i vostri tap sullo schermo siano registrati dal gioco nel minor tempo possibile: questo vi darà un vantaggio notevole in termini di riflessi sugli altri giocatori. In generale, assicuratevi sempre di giocare al massimo degli FPS.

Scegliete la vostra modalità di fuoco

In Call of Duty mobile potete selezionare tra due diversi modi di sparare, o modalità di fuoco: "Semplice" e "Avanzato".

Con la modalità Semplice, ogniqualvolta il mirino passerà su un nemico la vostra arma sparerà in automatico. Un inconveniente rappresentato da questa modalità è che non potrete guardarvi attorno senza rischiare di essere scoperti nel caso in cui il mirino passi sopra un nemico casuale: assolutamente sconsigliato quindi se state usando un fucile da cecchino e avete un modo di giocare più passivo e "pacifista". Vi suggeriamo di esercitarvi con la modalità di fuoco Avanzato, perché vi dà molto più controllo sulla situazione.

Scegliete la classe giusta

Prima di cominciare una partita in modalità Battle Royale, dovrete scegliere la classe del vostro personaggio. Il gioco consente di selezionare tra 6 classi differenti, vediamo in cosa consistono.

Medico : questa classe vi conferisce due abilità speciali. Con la prima potete piazzare dove volete una sorta di stazione medica, che curerà voi e i vostri compagni di squadra all'interno della sua area. La seconda abilità è una riduzione del 25% sul tempo necessario per tirare su un compagno ferito.

: questa classe vi conferisce due abilità speciali. Con la prima potete piazzare dove volete una sorta di stazione medica, che curerà voi e i vostri compagni di squadra all'interno della sua area. La seconda abilità è una riduzione del 25% sul tempo necessario per tirare su un compagno ferito. Scout : due abilità bonus anche qui. Sarete in grado di vedere le impronte lasciate dai nemici ed evidenziarle; inoltre, grazie al Dardo sensore, evidenzierete tutti i nemici nelle vicinanze.

: due abilità bonus anche qui. Sarete in grado di vedere le impronte lasciate dai nemici ed evidenziarle; inoltre, grazie al Dardo sensore, evidenzierete tutti i nemici nelle vicinanze. Clown : una classe davvero particolare. Dispone di una bomba giocattolo che, quando utilizzata, evoca degli zombie che attaccano i nemici. Inoltre, il Clown riduce l'area di consapevolezza degli zombi ostili a 15 metri.

: una classe davvero particolare. Dispone di una bomba giocattolo che, quando utilizzata, evoca degli zombie che attaccano i nemici. Inoltre, il Clown riduce l'area di consapevolezza degli zombi ostili a 15 metri. Ninja : equipaggiato con un rampino utilizzabile su qualsiasi superficie che consente di arrampicarsi con estrema facilità. Ovviamente, i passi del Ninja non sono udibili dai nemici.

: equipaggiato con un rampino utilizzabile su qualsiasi superficie che consente di arrampicarsi con estrema facilità. Ovviamente, i passi del Ninja non sono udibili dai nemici. Meccanico : può lanciare un drone EMP che causa interferenze a tutto l'equipaggiamento dei nemici che colpisce. Ha anche un bonus che gli garantisce una vista aumentata e può fare in modo che tutti i veicoli nel raggio di 80 metri risultino ostili agli avversari.

: può lanciare un drone EMP che causa interferenze a tutto l'equipaggiamento dei nemici che colpisce. Ha anche un bonus che gli garantisce una vista aumentata e può fare in modo che tutti i veicoli nel raggio di 80 metri risultino ostili agli avversari. Difensore: il Difensore piazza uno scudo lampeggiante e modificabile e può ridurre i danni in arrivo del 20% (tranne se si tratta di proiettili).

Come vedete, soprattutto giocando in squadra diventa fondamentale accordarsi sulle classi da scegliere in base al tipo di giocata che il gruppo farà, per avere un team perfettamente bilanciato. Provate tutte le 6 classi e poi allenatevi per sfruttare al meglio quella che vi piace di più e con cui vi sentite più affini.

Usate le Serie di uccisioni nelle modalità Multiplayer

Nel Multiplayer, uccidendo più nemici consecutivamente sarete ricompensati con delle "Serie di uccisioni". Queste consistono in un missile, un UAV e un Drone. Il missile può essere guidato ed esploderà all'impatto uccidendo tutti i nemici che si trovano nel raggio dell'esplosione; l'UAV cercherà automaticamente i nemici e anch'esso causerà una bella esplosione. Il drone vi comunicherà la posizione degli ostili sul radar. Usate nei momenti giusti queste armi per avere un grande vantaggio sulla squadra avversaria.

Potenziate regolarmente le armi

Giocando normalmente l'arma che usate guadagnerà punti esperienza, salendo di livello. I livelli sbloccheranno degli slot accessorio che vi permetteranno di equipaggiare nuovi mirini, impugnature, caricatori che aumenteranno le statistiche dell'arma, dandovi così un vantaggio tattico sul campo di battaglia. Trovate l'arma che fa per voi e poi cominciate a usarla per sbloccare tutti gli accessori.

Usate i Boost nel Multiplayer per le abilità speciali

Il vostro personaggio sarà ricompensato con dei potenziamenti (boost) mentre proseguite in una partita Multiplayer. Il primo boost vi consente di raccogliere dai cadaveri dei nemici un caricatore di munizioni, cosa che vi eviterà di cambiare l'arma una volta esauriti i proiettili iniziali.

Usate bene l'elicottero

Nella modalità Battle Royale avrete la possibilità di pilotare gli elicotteri. Tuttavia, consigliamo di usare questo mezzo soltanto quando giocate in solitaria e non a squadre, perché se una squadra nemica dovesse prendervi di mira l'elicottero non potrà sostenere a lungo il fuoco incrociato. Se giocate in squadra, potrebbe valere il rischio usarlo per un breve e rapido spostamento nella zona sicura.

Sfruttate i vari oggetti lanciabili

In Call of Duty c'è una gran varietà di equipaggiamenti tattici e letali da lanciare, a parte le solite granate fumogene e a frammentazione. Cercate di sfruttarli per uscire da una situazione complicata e imparate tutti i loro utilizzi.

Abbassatevi e scivolate

Se fate tap sul comando per abbassarvi mentre siete in corsa, effettuerete una scivolata. Questa manovra è incredibilmente utile per cambiare velocemente riparo una volta che siete stati individuati dal nemico e vi consente, con un po' di fortuna, di schivare i proiettili in arrivo. Potete anche fare fuoco con la vostra arma mentre svicolate, magari per mantenere pressione sull'avversario e costringerlo a ripararsi, oppure per coglierlo di sorpresa mentre lo assaltate da un angolo. Sfruttate il movimento da abbassati per essere meno individuabili e fare meno rumore quando vi muovete.

Planate per evitare i danni da caduta

Il vostro personaggio può planare comodamente per evitare di cadere e perdere salute (o morire). Potete planare da qualsiasi altezza, ricordatevelo quando dovete raggiungere la zona sicura oppure dovete fuggire da uno scontro che sta andando male...assicuratevi solo di non essere in vista dei nemici perché potrebbero decidere di giocare con voi al tiro al piattello!

Seguite questi consigli e noterete sin da subito dei miglioramenti nelle vostre partite a Call of Duty Mobile! Perché non li mettete in pratica nelle nuove mappe di COD Mobile della Stagione 3? Volete diventare davvero competitivi? Potreste considerare l'idea di giocare a Call of Duty Mobile con un controller.