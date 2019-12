Come giocare a COD Mobile con il controller PS4 e Xbox One

Con l'arrivo della Stagione 2 è stato finalmente introdotto il supporto ufficiale ai controller per COD Mobile. In questa mini-guida vi spieghiamo quali sono i pad supportati, e come configurare e utilizzare i controller PS4 e Xbox One con lo shooter free-to-play di Activision.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per giocare a Call of Duty Mobile con il controller, sfruttando il supporto ufficiale ai gamepad introdotto con l'arrivo della Stagione 2.

Come configurare e usare i controller PS4 e Xbox One con COD Mobile

I controller ufficiali (quelli di terze parti non sono supportati) PS4 e Xbox One si possono interfacciare con Call of Duty Mobile tramite la tecnologia Bluetooth. Questo significa che tutti i controller PS4 sono compatibili (dato che tutti quanti sono Bluetooth), e che nel caso del controller Xbox One avrete bisogno del modello wireless (quello con il cavo non è supportato).

Per configurare e usare il DualShock 4 e il controller Xbox One con COD Mobile, vi basta seguire questa procedura:

Avviate l'abbinamento Bluetooth sul vostro controller PS4 (tenendo premuto contemporaneamente i tasti PS e Share) e sul vostro controller Xbox One (tenendo premuto il tasto Sync). Avviate l'abbinamento Bluetooth sul vostro smartphone o tablet (potete farlo dalle impostazioni). Dai settaggi Bluetooth del vostro smartphone o tablet, selezionate "controller wireless" e confermate l'abbinamento con il vostro controller PS4 o Xbox One. Avviate COD Mobile e abilitate l'utilizzo del controller dalle impostazioni dedicate ai controlli.

A questo punto sarete in grado di utilizzare il vostro controller PS4 o Xbox One con COD Mobile, e avrete inoltre la possibilità di personalizzare a vostra volta i comandi.

Come funziona il matchmaking di COD Mobile per chi usa il controller?

Se decidete di giocare con il controller, nelle partite multiplayer di COD Mobile verrete abbinati con altri giocatori che utilizzano a loro volta il controller. Viceversa, se giocate con i comandi touch verrete abbinati con altri utenti che usano a loro volta lo stesso sistema di controllo.

Quali sono i controller supportati ufficialmente in COD Mobile?

Nel momento in cui riportiamo questa mini-guida, COD Mobile supporta ufficialmente solo i controller PS4 e Xbox One originali (e non di terze parti). Non è da escludere che a breve possa arrivare il supporto ad altri gamepad come il Pro Controller di Switch e i controller di terze parti.

Ad ogni modo, vi consigliamo caldamente di usare solo i controller supportati ufficialmente, dato che Activision ha deciso di bannare gli utenti che usano emulatori, vpn o mouse e tastiera.