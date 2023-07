Come giocare prima a EA Sports FC 24: c'è una demo, accesso anticipato o prova gratis?

EA Sports FC 24 esce il 29 settembre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Ma si può giocare prima del lancio? Esiste una demo gratis di EA Sports FC oppure la possibilità di giocare in accesso anticipato? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

EA Sports FC 24 Demo

Non è prevista una demo di EA Sports FC 24, così come gli ultimi giochi della serie FIFA, anche in questo caso Electronic Arts ha preferito non lavorare ad una versione demo da pubblicare prima del lancio. Niente demo però non vuol dire che non sia possibile giocare prima del day one...

Come giocare prima a EA Sports FC 24

Si può giocare a EA Sports FC 24 prima del lancio e ci sono varie possibilità per farlo. Gli abbonati EA Play possono provare la versione completa del gioco per 10 ore a partire dal 22 settembre, gli iscritti EA Play Pro (solo su PC) possono invece scaricare gratis EA Sports FC 24 EA Play Pro Edition, versione completa del gioco con alcuni bonus, e iniziare a giocare anche in questo caso dal 22 settembre.

In alternativa potete effettuare il preordine di EA Sports FC 24 Ultimate Edition, versione digitale del gioco in vendita su PlayStation Store, Xbox Store, Steam ed Epic Games Store al prezzo di 109,99 euro. Questa versione include:

EA Sports FC 24 gioco completo

Eroe UCL Ultimate Team fino al 22/8

Fino a 7 giorni di accesso anticipato

4.600 FC Points

Campagna Nike Ultimate Team

Divisa e prestito Nike Ultimate Team

1 giocatore TOTW Ultimate Team

Tutti i bonus di EA Sports FC 24 Standard

Nel frattempo, ecco una panoramica delle squadre e dei campionati di EA Sports FC 24, ricordiamo che il gioco non avrà il supporto della FIFA mentre ci saranno i contenuti legati alla UEFA Champions League, sia maschile che femminile.