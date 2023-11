Come giocare a Fortnite Battaglia Reale con Amazon Luna

Nel catalogo di Amazon Luna, il servizio di gaming in streaming che ora è disponibile in Italia, è presente anche Fortnite Battaglia Reale. Scopriamo come fare per giocare il free to play di Epic Games su qualsiasi dispositivo connesso ad internet.

Che abbonamento serve?

A differenza della versione Xbox Cloud Gaming, che è gratuita, Fortnite su Amazon Luna richiede un abbonamento. Possono giocare esclusivamente gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo ad Amazon Prime oppure ad Amazon Luna+. Potete provare gratis Amazon Luna+ per 7 giorni per valutare la qualità del servizio prima di abbonarvi.

Come collegare l'account Epic Games

Prima di iniziare a giocare a Fortnite su Amazon Luna è fondamentale che colleghiate il vostro account Epic Games, così che tutti i vostri progressi vengano trasferiti anche su questa piattaforma. Per procedere in tal senso, è sufficiente visitare la pagina delle impostazioni di Amazon Luna, cliccare su Account Collegati ed infine selezionare la voce per procedere con il collegamento.

Come avviare Fortnite su Amazon Luna

Ora che tutto è pronto, non dovete fare altro che visitare la pagina di Fortnite su Amazon Luna e cliccare sul tasto viola per giocare. Per quello che riguarda invece il sistema di controllo, potete utilizzare mouse e tastiera se giocate da PC, invece sugli altri dispositivi è possibile usare un qualsiasi controller PlayStation/Xbox (collegato tramite cavo o Bluetooth). Fra le alternative esiste anche il pad ufficiale di Luna e l'app, che trasforma il vostro smartphone in un controller.

Che versione del gioco è?

La versione di Fortnite Battaglia Reale giocabile su Amazon Luna è quella PC e, pertanto, i giocatori possono accedere alla schermata delle impostazioni grafiche per migliorare la qualità video e modificare altri settaggi. In ogni caso, vi sconsigliamo di puntare alle impostazioni più alte, poiché potrebbero influire negativamente sul framerate e rovinare la vostra esperienza di gioco.

Come migliorare le prestazioni

Nel caso in cui la vostra connessione non dovesse essere sufficientemente veloce da supportare la qualità video a 1080p, potete migliorare la fluidità abbassando a 720p la risoluzione di streaming. Per farlo, è sufficiente visitare la schermata delle impostazioni video di Amazon Luna e selezionare la risoluzione che preferite tra quelle disponibili. Si tratta di una scelta che influisce anche sulla quantità di dati scaricati, quindi è preferibile per chi utilizza connessioni a consumo per giocare a Fortnite.

