Come giocare al Game Pass su Steam Deck? La guida a Xbox Cloud Gaming

Sin dal lancio di Steam Deck, colossi come Microsoft e NVIDIA si sono prodigati per riversare i propri servizi sull'handheld portatile di Valve e offrire ai fortunati possessori di questa macchina straordinaria le stesse possibilità che avrebbero avuto su PC.

In particolare, ci riferiamo alla possibilità di accedere al catalogo Game Pass senza dover cambiare sistema operativo. In caso di passaggio a Windows 11, infatti, l'accesso sarebbe pressoché immediato, ma riserveremo a questo capitolo il giusto spazio in altra occasione.

In questo spazio, invece, ci teniamo a mostrarvi come sia possibile utilizzare Xbox Cloud Gaming su Steam Deck, il modo più rapido e indolore per poter giocare il streaming ai propri giochi preferiti del Game Pass pur rimanendo su SteamOS.

Prima di tutto, accendete la console e passate in modalità Desktop. A questo punto, Microsoft suggerisce di utilizzare il browser Edge e noi seguiremo il suo consiglio: per ottenerlo, è sufficiente avviare il Software Center e utilizzare il campo di ricerca per individuare il browser da installare.

Una volta eseguito questo passaggio, sempre in modalità Desktop possiamo avviare l'app di Steam e cliccare sul "+" situato nell'angolo in basso a sinistra. Dal menu a comparsa, selezionare "Aggiungi gioco non di Steam" e dalla finestra "Aggiungi un gioco" spuntare Microsoft Edge. Dopo aver premuto "Aggiungi Programmi Selezionati", ridurre a icona Steam e aprire il menu "Start", posizionarsi nella categoria "Sistema" e scegliere "Konsole", il terminale di SteamOS.

Adesso dovremo copincollare un comando che consente a Edge di accedere ai controlli di Steam Deck. Il comando è questo, incollatelo e premete invio in Konsole:

flatpak --user override --filesystem=/run/udev:ro com.microsoft.Edge

Ora digitate Exit e premete Invio per chiudere il terminale.

Riaprite Steam in modalità desktop e scorrete la libreria fino a trovare Edge. Selezionatelo senza avviarlo: sul lato destro premete sull'ingranaggio e poi "Proprietà". In finestra, scorrete fino a "Opzioni di Avvio" e copincollate il comando qui in basso. Attenzione ad aggiungerlo DOPO il testo già presente, per l'esattezza dopo le "@@" assicurandovi di lasciare uno spazio prima di incollare:

--window-size=1024,640 --force-device-scale-factor=1.25 --device-scale-factor=1.25 --kiosk "https://www.xbox.com/play"

Adesso potrete liberamente cambiare il nome della scorciatoia da Microsoft Edge a Xbox Cloud Gaming. Lo step successivo, ultimo prima dei passaggi facoltativi, è quello di scegliere la mappatura adatta per i controlli. Per farlo, sempre dall'ingranaggio scegliere "Gestisci", poi "Layout del Controller" e tra quelli suggeriti scegliere "Gamepad con Mouse Trackpad" oppure "Gamepad con controlli della Telecamera".

Ora è davvero finita e potrete godervi i vostri titoli preferiti del Game Pass anche su Steam Deck.