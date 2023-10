Come giocare ai giochi in anticipo con il trucco della nuova Zelanda

Avrete sicuramente sentito parlare in giro dell'ormai famoso 'trucco della Nuova Zelanda', ossia un metodo che molti videogiocatori utilizzano per avviare prima dell'uscita ufficiale alcuni titoli prenotati in edizione digitale. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali sono i passaggi da seguire per sfruttare questa particolare tecnica.

Innanzitutto, occorre precisare che questo trucchetto non ha validità su PlayStation 4 e PlayStation 5, poiché sulle console Sony ogni account permette di accedere solo ed esclusivamente al PlayStation Store della regione associata al profilo. Questo significa che i giocatori interessati a giocare in anticipo ai titoli digitali possono seguire i passaggi su Xbox One e Xbox Series X|S.

Una volta avviata la console Microsoft, per poter usufruire di questo vantaggio occorre effettuare alcune modifiche nella schermata delle impostazioni, raggiungibile cliccando sull'icona a forma di ingranaggio nella parte alta della schermata principale. A questo punto, selezionate la tabella Sistema sulla sinistra e poi andate su 'Lingua e località'. Modificate l'opzione 'Località' e impostatela su Nuova Zelanda, quindi confermate la scelta e cliccate su 'Riavvia ora' sulla parte destra della schermata per applicare le modifiche.

Ora che la console si è riaccesa, potete iniziare a giocare i titoli che avete precedentemente scaricato e che possono essere già avviati in Nuova Zelanda, dove per motivi di fuso orario la lancetta è 11 ore più avanti. In sostanza, se un gioco esce alla mezzanotte neozelandese, voi potrete avviarlo a partire dalle 13:00 del fuso orario italiano.

Vi ricordiamo che possono essere avviati in anticipo anche i giochi della libreria di Xbox Game Pass. L'unica limitazione relativa a questa tecnica riguarda tutti quei prodotti che escono in contemporanea in tutto il mondo: se il gioco viene sbloccato nello stesso momento in tutte le regioni, è completamente inutile procedere con il cambio della regione, poiché questo non vi permetterà di avviare il gioco in anticipo di qualche ora.

Avete letto la nostra guida su come fare il reset quando Xbox Series X|S si blocca sulla schermata verde?