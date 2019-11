Come giocare con Google Stadia su PC: controller, mouse e tastiera, risoluzione, funzioni

Dopo avervi spiegato come funziona Google Stadia, in questa mini-guida vi mostriamo come giocare con la piattaforma di Google su PC, soffermandoci anche sulle periferiche di controllo attualmente supportate.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per giocare con Google Stadia su PC:

Installate Google Chrome

Google Stadia consente di giocare in streaming anche dal vostro PC, a patto di usare il web browser Google Chrome. Se ancora non lo avete installato, potete rimediare scaricando Chrome dal sito ufficiale di Google.

Per giocare con Google Stadia su PC non avrete bisogno di nessun tipo di hardware aggiuntivo, né di requisiti particolari. Vi basta effettuare il log-in su Stadia.Google.com con il vostro account Google Stadia, e infine accedere alla vostra libreria dei giochi.

I giochi verranno avviati di default in modalità full-screen. Per uscire dalla sessione di gioco dovete premere il tasto Esc per 3 secondi, fino a quando non apparirà una finestra di conferma per abbandonare la sessione in corso. Se invece volete uscire dalla modalità full-screen, premete F11.

Sistemi di controllo supportati per Google Stadia su PC

È possibile giocare con Google Stadia su PC utilizzando mouse e tastiera. La possibilità di mappare i tasti, invece, dipenderà dal gioco che state eseguendo. Ovviamente Google Stadia su PC supporterà anche i controller, nello specifico i seguenti:

Controller di Stadia (solo USB)

Controller Xbox One (USB e Bluetooth)

Dualshock 4 (USB e Bluetooth)

Controller Xbox 360 (USB)

Switch Pro controller (USB e Bluetooth)

Qual è la risoluzione massima di Google Stadia su PC?

Nel momento in cui riportiamo questa mini-guida, è possibile giocare con Google Stadia su PC alla risoluzione massima di 1080p. Le cose dovrebbero cambiare in futuro, quando Google introdurrà la possibilità di giocare anche su PC alla risoluzione 4K. Per conoscere ulteriori dettagli in merito, non rimane che attendere nuove informazioni dal gigante di Mountain View.

Quali funzioni di Google Stadia sono ancora assenti su PC?

Su PC mancano alcune funzioni di Google Stadia che invece sono già disponibili su Chromecast e Android. Nello specifico, al momento su Personal Computer sono assenti le seguenti voci del menu di Google Stadia:

Notifiche & email

Uso dei dati & qualità

Schermo

Assistente Google

Inoltre, giocando con Google Stadia su PC non è ancora possibile catturare gli screenshot, come invece è possibile sui dispositivi mobile. Anche in questo caso, attendiamo nuove informazioni da Google circa l'arrivo di queste feature anche su PC.

Se volete saperne di più sulla piattaforma di gioco in streaming del gigante di Mountain View, non dimenticate di leggere la nostra recensione di Google Stadia.