Come giocare ad Hogwarts Legacy prima del lancio del 10 febbraio?

Hogwarts Legacy esce il 10 febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, il 4 aprile su PS4 e Xbox One e il 25 luglio su Nintendo Switch. Ma c'è un modo per giocare prima del lancio ufficiale oppure no? Ebbene sì, ecco come far per ottenere l'accesso anticipato.

Warner Bros Games specifica che "La Deluxe Edition di Hogwarts Legacy per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC include l'accesso anticipato di 72 ore al gioco a iniziare dal 7 febbraio 2023. Per avere tutti in gioco il prima possibile, la Standard Edition e la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy per PlayStation 4 e Xbox One saranno rilasciate insieme il 4 aprile 2023 senza accesso anticipato."

Dunque tutti coloro che prenoteranno Hogwarts Legacy Deluxe Edition (la trovate su Amazon.it a 79.99 euro) o Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition per PS5, Xbox Series X/S e PC potranno iniziare a giocare dal 7 febbraio 2023 anziché dal 10 febbraio (data di lancio ufficiale), con 72 ore di anticipo rispetto al day one.

La Deluxe Edition di Hogwarts Legacy in formato fisico include anche il pacchetto Dark Arts Cosmetic Set con alcuni outfit esclusivi, un Thestral da cavalcare e l'accesso alla Dark Arts Battle Arena, la versione digitale invece include in aggiunto un cappello esclusivo.