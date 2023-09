Come giocare a Lies of P su Game Pass da Xbox e PC

Lies of P<(b> è uno dei nuovi giochi di settembre su Xbox Game Pass (insieme a Starfield, Solar Ash e Gris, solamente per citarne alcuni), il Soulslike di Pinocchio è disponibile sin dal day one nel catalogo Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate: ecco come scaricarlo e iniziare a giocare subito!

Il primo requisito ovviamente è quello di essere abbonati a Game Pass su PC, Xbox One o Xbox Series X/S (se non lo siete, vi ricordiamo che un mese di Game Pass Ultimate costa 12.99 euro su Amazon).

Su Xbox vi basterà recarvi nella sezione Game Pass dalla dashboard o da Xbox Store, cercare Lies of P (ma lo troverete senza difficoltà anche tra le novità o tra i giochi in evidenza) e selezionare la voce Installa per scaricare il gioco e installarlo sulla vostra console, una volta terminato il processo troverete Lies of P nella sezione "i miei giochi e app."

Se invece giocate su PC il procedimento è identico, potete accedere a Microsoft Store da qualsiasi browser o in alternativa tramite l'app Xbox Game Pass gratis, cercate Lies of P, selezionate il gioco e cliccate su Installa per iniziare il download, anche se siete lontano dalla console. Comodo, no?

Ricordatevi che gli abbonati Xbox Game Pass possono iniziare a giocare a Lies of P dalle 17:00 del 18 settembre, con qualche ora di anticipo rispetto al lancio ufficiale previsto per le 00:00 del 19 settembre.

Siete indecisi e non sapete se il gioco possa piacervi? Per schiarirvi le idee vi rimandiamo alla nostra recensione di Lies of P.